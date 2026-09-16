Νεκρός 36χρονος οδηγός φορτηγού σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (16/9) στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών με συνέπεια να χάσει τη ζωή του ένας 36χρονος.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, πρωινές ώρες σήμερα (16-09-2026) στο 491,5 χλμ Νέας Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών, Ι.Χ. Φορτηγό που οδηγούσε 36χρονος αλλοδαπός, συγκρούστηκε με προπορευόμενο Δ.Χ. Φορτηγό επικαθήμενο, που βρισκόταν σε διακοπή πορείας, με οδηγό 46χρονο ημεδαπό, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 36χρονου οδηγού.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Θεσσαλονίκης.