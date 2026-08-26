Νεκρός 21χρονος ομογενής από την Αυστραλία σε τροχαίο με μηχανή στην Κάλυμνο

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, αυτή τη φορά στο νησί της Καλύμνου, όπου 21χρονος ομογενής από την Αυστραλία, έχασε τη ζωή του σήμερα τα ξημερώματα.

Ο 21χρονος είχε έρθει στο νησί για διακοπές και περίπου στις 6 το πρωί, ένα περιπολικό που εκτελούσε περιπολία, εντόπισε τον νεαρό πεσμένο στο οδόστρωμα και χωρίς τις αισθήσεις του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Καλύμνου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 21χρονος υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.

Σημειώνεται πως σε κοντινή απόσταση από τον 21χρονο βρισκόταν πεσμένη και η δίκυκλη μοτοσικλέτα με την οποία κινούνταν.