Νεκροί και οι έξι επιβαίνοντες του αμερικανικού αεροσκάφους που συνετρίβη στο Ιράκ

Όλα τα έξι μέλη του πληρώματος του αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135, το οποίο κατέπεσε στο Ιράκ, έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκροί, όπως τόνισε σε ανάρτησή της Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το αεροσκάφος χάθηκε ενώ πετούσε πάνω από φιλικό εναέριο χώρο στις 12 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Epic Fury. «Οι συνθήκες του περιστατικού είναι υπό έρευνα, ωστόσο, η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφείλεται σε εχθρικά πυρά ή πυρά από φίλιες δυνάμεις».

Οι ταυτότητες των στρατιωτών θα αποκαλυφθούν 24 ώρες μετά την ενημέρωση των συγγενών τους.