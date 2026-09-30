ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νεκρή ανασύρθηκε 70χρονη από τη θάλασσα στη Κέρκυρα

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Γουβιών στην Κέρκυρα μία 70χρονη αλλοδαπή, υπήκοος Λιθουανίας.

Η Λιμενική Αρχή Κέρκυρας ενημερώθηκε για το περιστατικό και η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της 70χρονης.

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