Νεκρή ανασύρθηκε 70χρονη από τη θάλασσα στη Κέρκυρα

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Γουβιών στην Κέρκυρα μία 70χρονη αλλοδαπή, υπήκοος Λιθουανίας.

Η Λιμενική Αρχή Κέρκυρας ενημερώθηκε για το περιστατικό και η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της 70χρονης.