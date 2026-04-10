Νεκρή 92χρονη από πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Πάτρα

Νεκρή ανασύρθηκε μια 92χρονη γυναίκα μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής σε διαμέρισμα στην Πάτρα.

Στο σημείο επιχειρούν επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα και χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν με γερανοφόρο όχημα την ηλικιωμένη, δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις της.

Ακόμη μία γυναίκα έχει μεταφερθεί με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο, ενώ από υπερκείμενο όροφο απεγκλωβίστηκε και ένα παιδί.

Οι υπόλοιποι ένοικοι της πολυκατοικίας απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το κλιμακοστάσιο.