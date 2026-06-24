ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νεκρή 19χρονη Ολλανδή στην Κω

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Νεκρή βρέθηκε το πρωί της Κυριακής μία 18χρονη Ολλανδή, στο διαμέρισμα όπου διέμενε στην πόλη της Κω.

Όπως αναφέρει kosnews24.gr, την άτυχη νεαρή εντόπισε η 19χρονη συγκάτοικος της, επίσης Ολλανδή.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο, όμως όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι η 18χρονη ήταν ήδη νεκρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kosnews24, οι Αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της 18χρονης

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