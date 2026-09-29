Νέες βολές Λαβρόφ κατά της Ευρώπης: «Είναι σε πόλεμο μαζί μας με την βοήθεια που δίνει στο Κίεβο»

Νέα σφοδρά πυρά κατά της Ευρώπης εξαπέλυσε την Τρίτη (29/9) ο Σεργκέι Λαβρόφ κατηγορώντας τη ότι είναι αυτή που βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για πόλεμο που διεξάγει η Ευρώπη εναντίον μας», δήλωσε ο Λαβρόφ στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος στις προμήθειες όπλων που παρέχει η Ευρώπη στην Ουκρανία.

Αφορμή για τη δήλωση αποτέλεσε ερώτηση που του έγινε αναφορικά με τους ισχυρισμούς της Δύσης ότι η Μόσχα διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο κατά των ευρωπαϊκών χωρών.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών ανεβάζει τους τόνους. Την Δευτέρα (28/9) προειδοποίησε πως αν η ήπειρος αποπειραθεί να επιτεθεί στη Ρωσία, τότε ο πόλεμος «που θα ανοίξει θα είναι διαφορετικός και πιο σύντομος» από αυτόν της Ουκρανίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε πως η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο με την Ρωσία.

«Είναι η Ευρώπη που προετοιμάζεται για πόλεμο μαζί μας. Επαναλαμβάνουν διαρκώς ότι, το αργότερο έως το 2030, εμείς, οι Ευρωπαίοι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο. Σήμερα επενδύουν τεράστια χρηματικά ποσά στην παραγωγή όπλων», είπε.

«Αν μας επιτεθούν, επειδή εμείς δεν πρόκειται να… καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια… θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός πόλεμος και θα είναι σύντομος» πρόσθεσε με απειλητικό ύφος.