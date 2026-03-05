Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο – Αναχαιτίστηκαν οκτώ αεροσκάφη και drone

Νέες τουρκικές παραβιάσεις καταγράφηκαν την Πέμπτη (5/3) στο Αιγαίο, την ώρα που η Μέση Ανατολή «φλέγεται» από τον πόλεμο στο Ιράν.

Ειδικότερα, επτά αεροσκάφη, δύο ζεύγη μαχητικών F-16, ένα ATR-72, ένα CN-235 και ένα UAV προέβησαν σε οκτώ παραβıάσεις και οκτώ παραβάσεις στον FIR στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Παράλληλα, δύο παραβάσεις έγιναν από το ζεύγος των μαχητικών αεροσκαφών, μία από το ATR-72, μία από το UAV και 4 από το CN-235. Επίσης έγιναν δύο παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τα F-16 και 6 από το ATR-72.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν άμεσα, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες εναέριας κυκλοφορίας και την πάγια επιχειρησιακή πρακτική των Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν σημειώθηκαν εμπλοκές.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 5η ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ: 2Χ2 F-16 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ: 1 ATR-72, 1 CN-235 KAI 1 UAV ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ: 7 ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ: – ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: 8 (2 από τους σχηματισμούς των μαχητικών Α/Φ, 1 από το ATR-72, 1 από το UAV και 4 από το CN-235) ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ: 8 (2 από τον ένα σχηματισμό των μαχητικών Α/Φ (1Χ2 F-16) και 6 από το ATR-72) ΕΜΠΛΟΚΕΣ: – ΠΕΡΙΟΧΗ: Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.