Νέες τηλεφωνικές απάτες στις Σέρρες: Γυναίκα παρέδωσε σε επιτήδειους 10.000 ευρώ και κοσμήματα

Συνελήφθησαν προχθές (11 Ιουνίου 2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, μία ημεδαπή γυναίκα και ένας ημεδαπός άνδρας, για τηλεφωνικές απάτες που έγιναν τις τελευταίες ημέρες στις Σέρρες.

Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεταιακόμα ένας ημεδαπός άνδρας, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, προχθές (11/6) το μεσημέρι, συνεργός τους τηλεφώνησε σε ημεδαπή γυναίκα στην πόλη των Σερρών, προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ και ισχυρίστηκε ότι υπάρχει δήθεν βλάβη στο δίκτυο και θα μεσολαβούσε για την αποκατάσταση της βλάβης.

Στη συνέχεια την παρότρυνε να συγκεντρώσει σε σακούλα τα χρήματα και κοσμήματα που έχει σπίτι και να τα τοποθετήσει στην είσοδο της οικίας, δήθεν για να τα προστατεύσει.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ.

Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, σε συνεργασία και με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Σερρών, εντοπίστηκε η ημεδαπή γυναίκα και στην κατοχή της βρέθηκαν όλα τα προαναφερόμενα χρήματα και κοσμήματα, τα οποία και αποδόθηκαν στην παθούσα.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι η ημεδαπή γυναίκα οργανώθηκε μαζί με τους 2 ημεδαπούς άνδρες και ακόμα έναν συνεργό τους, με σκοπό την τέλεση παρόμοιων απατών είτε μαζί, είτε με διαφορετική σύνθεση.

Ο ένας από τους 2 ημεδαπούς άνδρες εντοπίστηκε σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 65 ναρκωτικά δισκία και το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί ακόμα μία τηλεφωνική απάτη και δύο απόπειρες, που έγιναν στις 9 και 10 Ιουνίου 2026, σε διάφορες περιοχές των Σερρών, όπου απέσπασαν κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ και αποπειράθηκαν να αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:

Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα. Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Υπενθυμίζεται: Η διάδοση των σχετικών συμβουλών σε συγγενείς, φίλους και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, μπορεί να αποτρέψει νέα περιστατικά εξαπάτησης.

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».