Νέες ταυτότητες: Λήγει 3 Αυγούστου η προθεσμία για αντικατάσταση – Τέλος τα ταξίδια με τις παλιές

Αύριο, Δευτέρα (3/8) «εκπνέει» η προθεσμία για την αντικατάσταση των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων και βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού πλέον δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν με αυτές οι Έλληνες πολίτες.

Έτσι, οι παλιές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό και τις μετακινήσεις εντός της ΕΕ.

Όσοι και όσες δεν προχωρήσουν στην έκδοση της νέας ταυτότητας, θα χρειάζονται διαβατήριο.

Μέχρι 25 Σεπτεμβρίου η ισχύς των παλιών ταυτοτήτων

Σημειώνεται, όμως, ότι έχει δοθεί παράταση στην ισχύ των παλιών ταυτοτήτων μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου 2027.

Ωστόσο, για το διάστημα αυτό (μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2027) η χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων θα γίνεται με περιορισμούς καθώς θα γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο.

Η παράταση που δόθηκε αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις όπου απαιτείται απομακρυσμένη επιβεβαίωση στοιχείων και δεν σημαίνει ότι οι παλιές ταυτότητες παραμένουν σε ισχύ για κάθε συναλλαγή.

Η διαδικασία για ραντεβού στο gov.gr

Λόγω των στενών χρονικών πλαισίων, η ζήτηση στα αστυνομικά τμήματα είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Ο προγραμματισμός για το ραντεβού γίνεται ψηφιακά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του gov.gr, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

Ο πολίτης επιλέγει την Αρχή Έκδοσης με βάση τη μόνιμη ή προσωρινή του κατοικία, διαλέγοντας ημέρα και ώρα. Τα βασικά του στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος, αποστέλλεται άμεσα ενημερωτικό email με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της παλιάς ταυτότητας, η διαδικασία διαφέρει και ο πολίτης πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας τηλεφωνικά με το οικείο τμήμα.

Δικαιολογητικά και κόστος έκδοσης

Για την έκδοση απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη. Η ψηφιακή φωτογραφία μπορεί να ληφθεί επιτόπου στην υπηρεσία ή σε πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος την ανεβάζει στην πλατφόρμα myPhoto του gov.gr.

Σχετικά με το κόστος, απαιτείται η πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 10 ευρώ. Για τις πολύτεκνες οικογένειες, ωστόσο, το ποσό μειώνεται στα 5 ευρώ.

Απαραίτητο είναι επίσης και ένα ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ. Κατά την παραλαβή του νέου εγγράφου, η παράδοση της παλιάς ταυτότητας είναι απολύτως υποχρεωτική.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει δώσει σαφείς απαντήσεις στις θεωρίες συνωμοσίας που διακινούνται. Οι νέες ταυτότητες δεν εμπεριέχουν τσιπάκι γεωχωρικού εντοπισμού, ούτε καταγράφουν δεδομένα θέσης των πολιτών.

Παράλληλα, διευκρινίζεται πως δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόσβαση σε ιατρικά δεδομένα, καθώς ο ΑΜΚΑ δεν αποθηκεύεται στο νέο έγγραφο. Ακόμα και η αναγραφή της ομάδας αίματος είναι καθαρά προαιρετική για όποιον το επιθυμεί.

Τέλος, το υπουργείο τονίζει πως το νέο δελτίο ταυτότητας σέβεται τα προσωπικά δεδομένα και είναι πλήρως εναρμονισμένο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Διαψεύδει μάλιστα κατηγορηματικά όσα ακούγονται περί δήθεν προσβολής των θρησκευτικών πεποιθήσεων.

Τι θα ισχύει εάν δεν εκδοθεί

Η κατάργηση της παλαιάς ταυτότητας, δεν επηρεάζει- τουλάχιστον προς το παρόν- τις συναλλαγές των πολιτών με το ελληνικό Δημόσιο ούτε τις διαδικασίες ταυτοποίησης εντός της χώρας.

Ωστόσο, οι πολίτες που δεν θα έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα έως τις 3 Αυγούστου του 2026, δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις στο εξωτερικό.