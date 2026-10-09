Νέες προσλήψεις 2.096 αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού

Για το διδακτικό έτος 2026-2027, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανακοίνωσε 2.096 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ΔΗΜΩΣ

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

«Προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

(α)​25 εκπαιδευτικοί στην Παράλληλη Στήριξη και

(β)​939 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

(α)​22 εκπαιδευτικοί στην Παράλληλη Στήριξη και

(β)​1000 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, είκοσι (20) προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης, εκ των οποίων δεκαεννέα (19) στη Γενική Εκπαίδευση και ένας (1) στην Παράλληλη Στήριξη.

-Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Επισης, προσλαμβάνονται 86 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2026-2027, για την κάλυψη λειτουργικών κενών ως εξής:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 20

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 12

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 4

Στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ → 50

Προσλήψεις στα ΔΗΜΩΣ

Ως προσωρινοί αναπληρωτές, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, προσλαμβάνονται 4 εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υπό στοιχεία 53/ΔEΔΗΜΩΣ/14.08.2026 (ΑΔΑ: Ε7ΘΑ46ΝΚΠΔ-ΡΜΘ) Πρόσκλησης στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Οι προσλαμβανόμενοι/-ες οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 15 έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις».