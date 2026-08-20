Νέες παρεμβάσεις του Δήμου Καλαμαριάς στον Φοίνικα



Τελευταία παρέμβαση αποτελεί η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και αναβάθμισης των κοινόχρηστων τουαλετών στη Δημοτική Αγορά του Φοίνικα, ενός χώρου που εξυπηρετεί καθημερινά κατοίκους, επισκέπτες και επαγγελματίες της περιοχής.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Έργων Συντήρησης και Σημάνσεων του Δήμου και περιλάμβαναν: νέα επιστέγαση των χώρων υγιεινής με πολυκαρβονικά φύλλα, με πρόβλεψη για επαρκή εξαερισμό,

κατασκευή νέας μεταλλικής θύρας,

αντικατάσταση κλειδαριάς στον αποθηκευτικό χώρο των ειδών καθαριότητας,

ανακαίνιση και αποκατάσταση των υδραυλικών εγκαταστάσεων και των ειδών υγιεινής, όπου απαιτούνταν,

αποκατάσταση του ηλεκτροφωτισμού και τοποθέτηση νέων φωτιστικών,

επισκευές στις επιφάνειες, όπου ήταν απαραίτητο, καθώς και καθολική βαφή των χώρων,

πλήρη καθαρισμό και προετοιμασία των χώρων για χρήση. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Καλαμαριάς στον Φοίνικα, στο πλαίσιο της δέσμευσης της Διοίκησης για τη σταδιακή αναβάθμιση των υποδομών και της καθημερινότητας των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής.Τελευταία παρέμβαση αποτελεί η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και αναβάθμισης των κοινόχρηστων τουαλετών στη Δημοτική Αγορά του Φοίνικα, ενός χώρου που εξυπηρετεί καθημερινά κατοίκους, επισκέπτες και επαγγελματίες της περιοχής.Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Έργων Συντήρησης και Σημάνσεων του Δήμου και περιλάμβαναν: