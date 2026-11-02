Νέες ορκωμοσίες στη Βουλή – Στους 12 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ

Διπλή ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, με τους Ζωή Αναστασοπούλου και Γιώργο Βαρεμένο και καταλαμβάνουν τις θέσεις των Διονύση Καλαματιανού και Μίλτου Ζαμπάρα, που προσχώρησαν την περασμένη εβδομάδα στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

«Καλορίζικοι και καλότυχοι», τους ευχήθηκε από το προεδρείο ο Γιάννης Πλακιωτάκης μετά τον πολιτικό όρκο που έδωσαν αμφότεροι, αναλαμβάνοντας άμεσα τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα.

Νέα ενίσχυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ

Παρ’ ότι ο Γιώργος Βαρεμένος, όπως έχει ήδη προαναγγείλει, αναμένεται σύντομα να ανεξαρτητοποιηθεί από το κόμμα, η Ζωή Αναστασοπούλου θα παραμείνει στην Κουμουνδούρου, αυξάνοντας τη δύναμη της κοινοβουλευτικής ομάδας στους 12 βουλευτές. Θερμή ήταν η υποδοχή της κας Αναστασοπούλου από την Ρένα Δούρου που σε δήλωσή της, τόνισε ότι «η συνέπεια μετράται και η συνέπεια κερδίζεται στην πράξη». «Η Ζωή αντιμετωπίζει τη λαϊκή εντολή χωρίς να είναι άνευ πολιτικού περιεχομένου.Προχωράμε λοιπόν μαζί, σταθερά, καθαρά, Αριστερά», πρόσθεσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ λίγα λεπτά μετά την ορκωμοσία.