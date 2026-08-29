Νέες μειώσεις έως 30% σε 1.660 προϊόντα από Δευτέρα στα σούπερ μάρκετ

Νέος γύρος παρεμβάσεων στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ τίθεται σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, με περισσότερους από 1.600 κωδικούς να εντάσσονται στο πλαίσιο της συμφωνίας κυβέρνησης και αγοράς. Την ίδια ώρα, εντός της ημέρας αναμένεται να ξεκαθαρίσει και το τοπίο γύρω από την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει την παράταση του μέτρου.

Έως 30% οι μειώσεις στα ράφια

Οι αλυσίδες λιανεμπορίου προχωρούν σε νέες αναπροσαρμογές τιμών, στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων της αγοράς.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 1.660 προϊόντα αναμένεται να ενταχθούν στον νέο κύκλο μειώσεων, με τα ποσοστά να ξεκινούν από 5% και να φτάνουν έως και 30%. Το ύψος της μείωσης θα διαφέρει ανάλογα με το προϊόν και την αλυσίδα λιανικής.

Οι επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία οριστικοποίησης των καταλόγων τους. Ως εκ τούτου, τόσο ο τελικός αριθμός των προϊόντων όσο και το ποσοστό των μειώσεων μπορεί να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις από αλυσίδα σε αλυσίδα.

Στόχος είναι οι καταναλωτές να μπορούν να εντοπίζουν άμεσα τα προϊόντα που συμμετέχουν στο μέτρο. Για τον λόγο αυτό, θα υπάρχει ειδική σήμανση στα ράφια, ενώ η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παρέχει ενημέρωση για τους κωδικούς στους οποίους εφαρμόζονται οι μειώσεις.

Οι αποφάσεις για την επιδότηση στο ντίζελ

Στο μέτωπο των καυσίμων, η προσοχή στρέφεται στην κυβερνητική απόφαση για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη αναμένεται πλέον η επίσημη ανακοίνωση για τη συνέχιση του μέτρου.

Η υφιστάμενη επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το χρονικό διάστημα για το οποίο θα συνεχιστεί, καθώς οι τελικές αποφάσεις συνδέονται, μεταξύ άλλων, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο συνέχισης των εκπτώσεων στις τιμές των καυσίμων από τις διυλιστηριακές επιχειρήσεις.

Εδώ και περίπου δύο μήνες εφαρμόζεται έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, με το επόμενο ζητούμενο να είναι εάν η συγκεκριμένη πολιτική θα διατηρηθεί και το επόμενο διάστημα.