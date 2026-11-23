Νέο πακέτο κυρώσεων ανακοίνωσε η Κομισιόν σε βάρος της Ρωσίας βάζοντας στο στόχαστρο αυτή τη φορά τράπεζες, κρυπτονομίσματα και αθλητικές διοργανώσεις.

«Η ΕΕ θα συνεχίσει να προτείνει νέες κυρώσεις έως ότου η Ρωσία επιδείξει πραγματική πρόθεση για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης» ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το νέο πακέτο κυρώσεων βασίζεται σε τρεις κεντρικούς άξονες:

Την ενίσχυση της πίεσης στις πηγές χρηματοδότησης του πολέμου της Ρωσίας

Την περαιτέρω απομόνωσή της

Την αυστηροποίηση της εφαρμογής και επιβολής των κυρώσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η ΕΕ έχει ήδη πλήξει περισσότερα από 4.700 άτομα και οντότητες, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, και αρκετές ενεργειακές εταιρείες.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η κίνηση αυτή σημαίνει ότι η ΕΕ θα «χτυπήσει πιο σκληρά τον τρόπο με τον οποίο η Ρωσία χρηματοδοτεί τον πόλεμο, στοχεύοντας τις τράπεζες και τις κρυπτογραφικές πλατφόρμες της» και θα «κλείσει την πόρτα στη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκές αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις».

Εκτός του συστήματος Swift 60 τράπεζες

Σύμφωνα με την ίδια, 60 τράπεζες θα αφαιρεθούν από το σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων Swift που χρησιμοποιείται για διεθνείς πληρωμές.

Οι χώρες που βοηθούν τη Ρωσία να παρακάμψει τις κυρώσεις θα μπορούσαν να εμπλακούν στα μέτρα κρυπτονομισμάτων της ΕΕ και θα συσταθεί επίσης μια ομάδα εργασίας για τις κυρώσεις κρυπτονομισμάτων, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Η επιτροπή θέλει να θέσει στο στόχαστρο 70 ακόμη πλοία από τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας , τον οποίο χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο για τη μεταφορά παράνομου πετρελαίου, και να απαγορεύσει σε όλα τα δεξαμενόπλοια να έρχονται σε ευρωπαϊκά λιμάνια. Οι Ευρωπαίοι θα εμποδίζονται να καταλαμβάνουν κορυφαίες θέσεις σε ρωσικές εταιρείες.

Προτείνει επίσης την απαγόρευση της έκδοσης βίζας για τους Ρώσους που έχουν πολεμήσει στον πόλεμο στην Ουκρανία.