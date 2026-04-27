Νέες καταγγελίες ΠΑΣΟΚ για παρεμβάσεις και σύγκρουση συμφερόντων στην ΕΕΤΤ

Φωτογραφικές διατάξεις για τη διοίκηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων και δυσλειτουργία της αρχής, με ευθύνη της κυβέρνησης, καταγγέλλονται με κοινοβουλευτική ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, Απόστολος Πάνας και Παναγιώτης Δουδωνής προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Στην ερώτηση αποτυπώνεται μια εικόνα αποδυνάμωσης και προβληματικής λειτουργίας μιας κρίσιμης ανεξάρτητης αρχής. Η ΕΕΤΤ, όπως αναφέρεται, παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς πλήρη διοίκηση, με εμφανείς δυσλειτουργίες σε έναν τομέα που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των επικοινωνιών, όπως ανέδειξε και το πρόσφατο περιστατικό στο FIR Αθηνών.

Ταυτόχρονα, τίθεται ευθέως ζήτημα για την κυβερνητική επιλογή να αλλάξει, με νυχτερινή τροπολογία, το καθεστώς διοίκησης της Αρχής, καταργώντας τον περιορισμό των δύο θητειών αποκλειστικά για την ΕΕΤΤ, με προφανή στόχο να “ευνοήσει” κάποιον/κάποιους εκλεκτούς της οι οποίοι δεν θα μπορούσαν-με το προηγούμενο καθεστώς-να συνεχίσουν για τρίτη συνεχόμενη θητεία στην ΕΕΤΤ.

Το ζήτημα της επίμαχης τροπολογίας, η οποία επιτρέπει ουσιαστικά σε πρόσωπα που έχουν ήδη συμπληρώσει δύο θητείες να επανέλθουν σε άλλη θέση, όπως αυτή του προέδρου της Αρχής, είχε ήδη αναδείξει με δημοσιεύματά του το Capital.gr. Υπό αυτό το πρίσμα, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ο ορισμός του Δημήτρη Βαρουτά, καθηγητή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, ως νέου προέδρου της ΕΕΤΤ, με την ακρόασή του στη Βουλή να έχει προγραμματιστεί για αύριο.

Η συζήτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ένταση υπό το φως της διαδικασίας επιλογής του ίδιου προσώπου για τη θέση του αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ, τον Ιανουάριο του 2021. Τότε, η υποψηφιότητά του είχε βρεθεί στο επίκεντρο έντονης κριτικής από βουλευτές της αντιπολίτευσης, οι οποίοι είχαν θέσει ευθέως ζήτημα σύγκρουσης ρόλων, επισημαίνοντας την προηγούμενη εμπλοκή του ως επικεφαλής έργου για τον καθορισμό τεχνικοοικονομικού μοντέλου τιμολόγησης υπηρεσιών χονδρικής, το οποίο

Με τον διορισμό του στην ΕΕΤΤ, όπως είχε επισημανθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, θα βρισκόταν πλέον σε θέση να εποπτεύει ή να παραλαμβάνει έργο στο οποίο είχε προηγούμενη εμπλοκή, γεγονός που τροφοδοτούσε ερωτήματα για την αξιοπιστία, την αντικειμενικότητα και τη θεσμική θωράκιση της διαδικασίας.