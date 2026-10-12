Νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις για την ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ – Παρουσία Γκιουλέκα και κυβερνητικών στελεχών στα εγκαίνια

Με την παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ. Το νέο κτίριο ξεχωρίζει για τον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, την αρχιτεκτονική του και τον ιδιαίτερο φωτισμό του.

Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ, στην οδό Στρατηγού Ναπολέοντος Ζέρβα 12, στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, και του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Γεώργιου Ιωαννίδη.

Οι προσκεκλημένοι ξεναγήθηκαν στους νέους χώρους, όπου είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και τον υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στα συστήματα πυρόσβεσης. Ξεχωριστές εντυπώσεις προκάλεσαν η αρχιτεκτονική δομή του κτιρίου και ο φωτισμός του, ο οποίος προσαρμόζεται σε διαφορετικά σενάρια, αναδεικνύοντας την όψη του και φιλοδοξώντας να προσδώσει ένα νέο τοπόσημο στην περιοχή.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ παρουσίασε το νέο λογότυπο της εταιρείας, ενώ αναφέρθηκε και στα σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την ενίσχυση και την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Το «παρών» στην τελετή έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο πρώην υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης και βουλευτής Κοζάνης Στάθης Κωνσταντινίδης, οι βουλευτές Α΄ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας και Στράτος Σιμόπουλος, καθώς και ο συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού, Γιάννης Παπαγεωργίου.

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρευρέθηκαν οι αντιπεριφερειάρχες Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Σωκράτης Δωρής, Πάρης Μπίλιας και Χρήστος Μήττας.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν και η παρουσία της ΕΥΑΘ Α.Ε., γεγονός που επιβεβαιώνει τη στενή συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ Α.Ε. και καθηγητής Άγις Παπαδόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος Άνθιμος Αμανατίδης, καθώς και στελέχη της εταιρείας.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ακόμη ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Ηλίας Περτζινίδης, ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ Μανώλης Μπελιμπασάκης και η αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Δήμητρα Αγκαθίδου, μαζί με εκπροσώπους φορέων, συνεργάτες και άλλους προσκεκλημένους.