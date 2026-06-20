Νέες επιχειρηματικές συμφωνίες αναδιαμορφώνουν τον κλάδο τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα

Με κύκλο εργασιών που αγγίζει τα 26,2 δισ. ευρώ, η βιομηχανία τροφίμων και ποτών αναδεικνύεται για ακόμη μία χρονιά σε κλάδο-πρωταγωνιστή της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒΤ, Ιωάννη Γιώτη, η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών είναι ο μεγαλύτερος κλάδος της ελληνικής μεταποίησης και συμβάλλει ουσιαστικά στην παραγωγική δυναμική της χώρας, με επενδύσεις 7,2 δισ. ευρώ τη τελευταία δεκαετία. Αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της Μεταποίησης, με περισσότερες από 160.000 άμεσες θέσεις εργασίας, τις οποίες ενισχύει σταθερά. Διαχρονικά συνιστά μία από τις σημαντικότερες εξαγωγικές δυνάμεις της χώρας, με τα ελληνικά προϊόντα τροφίμων και ποτών να καταγράφουν εξαγωγές ύψους 7,4 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 15% των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδας.

Τη δυναμική του κλάδου τροφίμων και ποτών καταδεικνύει το γεγονός ότι από τις αρχές του 2026 καταγράφεται μπαράζ επιχειρηματικών συμφωνιών με ιστορικά brands να αλλάζουν χέρια και μεγάλα ελληνικά και ξένα funds να τοποθετούνται στρατηγικά στην αγορά. Για το σύνολο του έτους αναμένεται η δραστηριότητα στον κλάδο τροφίμων & ποτών να παραμείνει ισχυρή, με έμφαση σε συμφωνίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια, παράλληλα με την προσαρμογή στις μακροοικονομικές προκλήσεις.

Όπως αναφέρει μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος της EY Ελλάδος και επικεφαλής της EY-Parthenon στην Ελλάδα: «Ο κλάδος των τροφίμων και ποτών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια και εξακολουθεί να διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην αγορά των Σ&Ε στη χώρα μας, καθώς, το 2025, κατέγραψε τον τρίτο υψηλότερο αριθμό συναλλαγών. Αν και τα tickets (συναλλαγές) είναι μικρότερα σε αξία σε σχέση με άλλους κλάδους, το περασμένο έτος χαρακτηρίστηκε από deals μεγαλύτερης αξίας τα οποία είναι ενδεικτικά της δυναμικής σε αυτόν τον τομέα της οικονομίας».

Σύμφωνα με τον κύριο Ιωσηφίδη, «η δυναμική αυτή θα διατηρηθεί και το επόμενο διάστημα, καθώς, εκτός από τα ξένα funds, υπάρχουν σήμερα στην αγορά και ελληνικά private equities με σημαντική “δύναμη πυρός” προς διοχέτευση, ως απόρροια του RRF αλλά και της δραστηριότητας της ΕΑΤΕ. Η προοπτική αυτή είναι εξαιρετικά θετική».

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ιωσηφίδης, οι Σ&Ε αποτελούν ένα από τα βασικά εργαλεία για τη μεγέθυνση των ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και στον χώρο των τροφίμων και ποτών, και, κατ’ επέκταση, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και την εξωστρέφειά τους. Ουσιαστικά, οι Σ&Ε αποτελούν ένα εργαλείο για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και τον μετασχηματισμό της οικονομίας, οδηγώντας σε μεγαλύτερο consolidation της αγοράς, άρα και μεγαλύτερα μεγέθη».

Νέα δεδομένα στην αγορά πουλερικών και ψαριών

Μία σημαντική επιχειρηματική κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά κοτόπουλου στην Ελλάδα ανακοινώθηκε περί τα τέλη Μαΐου. Συγκεκριμένα, η Νιτσιάκος, ο μεγαλύτερος παραγωγός πουλερικών στην Ελλάδα και ένας από τους σημαντικότερους καθετοποιημένους ομίλους τροφίμων της χώρας, υπέγραψε επενδυτική συμφωνία με την MHP SE, τον κορυφαίο παραγωγό πουλερικών στην Ευρώπη. Η συναλλαγή προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις κατά τα επόμενα χρόνια, με την MHP να αποκτά σταδιακά το 70% της Νιτσιάκος. Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, η MHP δύναται να αυξήσει τη συμμετοχή της έως και το 100% σε μεταγενέστερο στάδιο. Μέσω αυτής της επένδυσης, η Νιτσιάκος αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις παραγωγικές και επιχειρησιακές της δυνατότητες, να επιταχύνει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και να διευρύνει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της MHP. Το νέο αυτό κεφάλαιο δημιουργεί ισχυρές προϋποθέσεις για την υλοποίηση της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής στρατηγικής και των επενδυτικών σχεδίων της Νιτσιάκος, διατηρώντας την παραγωγική και διοικητική της βάση στην Ήπειρο. Ταυτόχρονα, ενισχύει τη σταθερότητα, την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και τις διαχρονικές σχέσεις της εταιρείας με τους εργαζομένους, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τις τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ελλάδα.

Τον περασμένο Μάρτιο, ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε επισήμως για την Avramar, κορυφαίο παραγωγό θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας λαβρακιού και τσιπούρας στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Cooke Inc. υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης, βάσει του οποίου θα αποκτήσει από τους δανειστές τις υφιστάμενες δανειακές υποχρεώσεις των εταιρειών Avramar Aquaculture SA, Andromeda SA, Perseus SA και Avramar Commercial and Logistics SA (συλλογικά, «Avramar Ελλάδας»). Σε συνδυασμό με την ήδη υφιστάμενη συμφωνία της Cooke για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Avramar Ελλάδας, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Cooke θα αποκτήσει τον επιχειρησιακό έλεγχο της Avramar Ελλάδας. Οι αρχικές εταιρείες που απαρτίζουν τον όμιλο Avramar Ελλάδας ιδρύθηκαν το 1981 και η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε ηγετική δύναμη στη μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια. Πρόκειται για μια κάθετα ολοκληρωμένη δραστηριότητα που περιλαμβάνει ιχθυογεννητικούς σταθμούς, θαλάσσιες μονάδες εκτροφής, εγκαταστάσεις επεξεργασίας και συσκευασίας, καθώς και παραγωγή ιχθυοτροφών. Οι πιστοποιήσεις βιωσιμότητας της εταιρείας αναγνωρίζονται από τον Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) και τον Global Food Safety Initiative (GFSI). Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της υπογραφής των οριστικών συμβάσεων και των συνήθων όρων ολοκλήρωσης και αναμένεται να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό.

Funds επενδύουν σε γαλακτοκομικά και βιολογικά προϊόντα

Η EOS Capital Partners και η Φάρμα Κουκάκη ανακοίνωσαν στις αρχές του έτους, την ολοκλήρωση στρατηγικής συμφωνίας, για την είσοδο του EOS Hellenic Renaissance Fund II (EHRFII) με πλειοψηφικό ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κύκλου δυναμικής ανάπτυξης. Η Φάρμα Κουκάκη, με έδρα το Κιλκίς, αποτελεί μία από τις πλέον δυναμικές ελληνικές εταιρείες γαλακτοκομικών προϊόντων, με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, την καινοτομία και τις σύγχρονες παραγωγικές υποδομές. Η εταιρεία διαθέτει διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, από γάλα και στραγγιστό γιαούρτι, επιδόρπια, κεφίρ, φυσικούς χυμούς, σνακ, μέχρι τυροκομικά και βούτυρο. Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται η υλοποίηση ενός πενταετούς επενδυτικού πλάνου άνω των 20 εκατ. ευρώ, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της επιτυχημένης παρουσίας της εταιρείας στην εγχώρια αγορά την ενίσχυση και υποστήριξη της αυξανόμενης ζήτησης στις αγορές του εξωτερικού όπου εξάγονται τα προϊόντα της Φάρμα Κουκάκη (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία) την κατασκευή νέων, σύγχρονων παραγωγικών εγκαταστάσεων και την αξιοποίηση των σύγχρονων τάσεων στη διεθνή αγορά γαλακτοκομικών. Το νέο επενδυτικό πλάνο προβλέπει σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας και δημιουργία νέων προϊόντων με στόχο την ισχυρή ανάπτυξη των μεγεθών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, εδραιώνοντας τη θέση της Φάρμα Κουκάκη ως μία από τις ισχυρότερες ελληνικές εταιρείες του κλάδου.

Τον περασμένο Απρίλιο ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση επένδυσης του Elikonos 3 στη Vamvalis Foods, μία από τις πιο δυναμικές ελληνικές εταιρείες στον τομέα της επεξεργασίας ξηρών καρπών, αποξηραμένων φρούτων και δημητριακών μπαρών, με ισχυρό εξαγωγικό αποτύπωμα σε περισσότερες από 35 χώρες παγκοσμίως. Η Vamvalis Foods δραστηριοποιείται σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο, με αυξανόμενη ζήτηση για υγιεινά και convenient snack προϊόντα, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η Vamvalis Foods αποτελεί παραγωγό -και συνεργάτη- ιδιωτικής ετικέτας για μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους λιανικής και χονδρικής, ενώ παράλληλα αναπτύσσει τα δικά της brands, μεταξύ των οποίων τα Pellito, Instabar και Terrabites. Η εταιρεία διαθέτει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, εξυπηρετώντας πελάτες σε διεθνείς αγορές και αξιοποιώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών. Η επένδυση της Elikonos 3 αποσκοπεί στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας. Συγκεκριμένα, τα κεφάλαια θα υποστηρίξουν την περαιτέρω αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, την ενίσχυση των ιδιόκτητων brands και την επέκταση της παρουσίας της εταιρείας τόσο στην εγχώρια όσο και σε νέες γεωγραφικές αγορές, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση των πρακτικών βιωσιμότητας και λειτουργικής αποδοτικότητας της εταιρείας.

Επίσης τον Απρίλιο, το Επενδυτικό Ταμείο SMERemediumCap II (SMERC II), μετά την επιτυχή άντληση κεφαλαίων ύψους 200 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025, προχώρησε στην πλειοψηφική εξαγορά της Βιοϋγεία ΑΕ. Η Βιοϋγεία, με βασικό της brand το Ola Bio, κατέχει σήμερα ηγετική θέση στα βιολογικά προϊόντα ξηρού φορτίου στην Ελλάδα, ενώ αντιπροσωπεύει και διεθνή brands όπως Yogi Tea, Rapunzel, Koko, Holle και Ecomil. Τα προϊόντα της διανέμονται μέσω των μεγαλύτερων αλυσίδων λιανικής και εξειδικευμένων δικτύων βιολογικών προϊόντων, ενώ η εταιρεία αναπτύσσει και εξαγωγική δραστηριότητα. Προτεραιότητες για τη Βιοϋγεία τα επόμενα χρόνια είναι η οργανική ανάπτυξη μέσω διεύρυνσης της γκάμας των προσφερόμενων προϊόντων, η περαιτέρω ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών, η αύξηση του μεριδίου αγοράς στα υφιστάμενα δίκτυα πωλήσεων λιανικής και χονδρικής, η ανάπτυξη νέων καναλιών διανομής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η ανάπτυξη και η διάθεση επωνύμων τοπικών προϊόντων και η ενίσχυση των εξαγωγών ως βασικός μοχλός ανάπτυξης. Παράλληλα, το SMERC II στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Βιοϋγείας, κυρίως μέσω επιλεκτικών εξαγορών εταιρειών, που διαθέτουν ισχυρά, επώνυμα και ποιοτικά προϊόντα, δημιουργώντας ένα ηγετικό επιχειρηματικό σχήμα στον κλάδο, με διευρυμένες δυνατότητες πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές, καθώς και επενδύσεων σε παραγωγικές υποδομές, νέα προϊόντα, τεχνολογίες και εξαγωγές και υιοθέτησης σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης.

Στο επίκεντρο επενδύσεις και διεθνής επέκταση

Μία ενιαία εταιρική οντότητα προέκυψε πρόσφατα από την ενοποίηση δύο ιστορικών ελληνικών εταιρειών, των Μύλοι Δάκου και της Βιομηχανίας Ζυμαρικών Ήλιος. Με παρακαταθήκη μια επιχειρηματική διαδρομή 151 ετών, οι αδελφές Αθανασία και Κατερίνα Δάκου, εκπρόσωποι της τέταρτης γενιάς της οικογένειας, ενοποίησαν υπό κοινό εταιρικό σχήμα την αλευροβιομηχανία και τη βιομηχανία ζυμαρικών και πλέον σχεδιάζουν την επόμενη μέρα, με στόχο την αξιοποίηση συνεργιών στην παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα, την ταχύτερη λήψη αποφάσεων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Η Dakos Food Industries δρομολογεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο, ύψους 25 εκατ. ευρώ, έως το 2030, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της αποδοτικότητας, καθώς και τη μείωση της παράγωγης ενέργειας. Από αυτά, τα 20 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην αλευροβιομηχανία και αφορούν σε κτηριακές αναβαθμίσεις, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός μύλων, επέκταση αποθηκευτικών χώρων, ανανέωση στα σιλό πρώτης ύλης. Τα υπόλοιπα 5 εκατ. ευρώ αφορούν στη δραστηριότητα των ζυμαρικών και στοχεύουν σε αναβάθμιση συσκευασιών και ψηφιακό μετασχηματισμό. Βασικός πυλώνας της στρατηγικής νέας εταιρικής δομής είναι η σημαντική ανάπτυξη των εξαγωγών, οι οποίες σήμερα αντιστοιχούν περίπου στο 21% του κύκλου εργασιών. Στόχος είναι ο διπλασιασμός των εξαγωγών έως το 2030, αξιοποιώντας τόσο την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων συνεργασιών όσο και τη διείσδυση σε νέες αγορές. Η ιστορία της οικογένειας Δάκου ξεκινά το 1875 στον χώρο των σιτηρών και της αλευροποιίας. Το 1995 προστέθηκε στον όμιλο η Ήλιος, η οποία σήμερα συμπληρώνει 94 χρόνια παρουσίας στην αγορά, διαθέτοντας παραγωγική δυναμικότητα 29.000 τόνων ετησίως και χαρτοφυλάκιο άνω των 80 κωδικών και σχημάτων ζυμαρικών. Η Μύλοι Δάκοι διαθέτει δύο εργοστάσια ενώ η βιομηχανία ζυμαρικών βρίσκεται στην Εθνική οδό στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Την είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο της Sporos Meals με μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής ανακοίνωσε τον περασμένο Απρίλιο η εταιρεία Kappa Perla, συμφερόντων της Εριέττας Κούρκουλου-Λάτση. Η νέα επένδυση αναμένεται να ενισχύσει την περαιτέρω ανάπτυξη της Sporos Meals, την επέκταση της γκάμας προϊόντων της και τη διεύρυνση της παρουσίας της σε νέες αγορές του εξωτερικού, ενισχύοντας παράλληλα την αποστολή της για τη δημιουργία ενός πιο υγιεινού μέλλοντος για τα παιδιά και τις οικογένειες. Τα Sporos είναι τα πρώτα ελληνικά, βιολογικά σνακ & δημητριακά για παιδιά από 12+ μηνών, χωρίς ζάχαρη, αλάτι ή συντηρητικά. Αποτελούν μια καινοτόμα πρόταση στην κατηγορία των παιδικών σνακ, καθώς περιέχουν «κρυμμένα» όσπρια, φρούτα και λαχανικά και έχουν σχεδιαστεί από επιστημονική ομάδα. Τα προϊόντα Sporos διατίθενται μέσω του sporosmeals.com και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα & Κύπρο.

Μία ακόμα επιχειρηματική συμφωνία στον κλάδο τροφίμων εγκρίθηκε στις αρχές του έτους από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πρόκειται για την εξαγορά του 70% των μετοχών της 3P SALADS ΑΕ από την Αμβροσία ΑΕ (θυγατρική της Bespoke-SGA Holdings AE) η οποία ανακοινώθηκε το Οκτώβριο του 2025. Η συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική ανάπτυξη των δύο εταιρειών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας τους στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους καταναλωτές. Η 3P SALADS AE συγκαταλέγεται στις πλέον δυναμικές εταιρείες του κλάδου τροφίμων, με περισσότερα από είκοσι χρόνια εμπειρίας στην τροφοδοσία επιχειρήσεων HO.RE.CA. σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας πλούσια γκάμα αλειφόμενων σαλατών, sauces και dressings. Η στρατηγική αυτή κίνηση ενισχύει την ήδη επιτυχημένη παρουσία του Ομίλου Bespoke και της θυγατρικής της Αμβροσία ΑΕ στον κλάδο των έτοιμων τροφίμων.

Σε νέα αναπτυξιακή φάση ο κλάδος των ποτών

Ανακοινώνοντας μια στρατηγική συνεργασία με τον ιαπωνικό όμιλο ποτών Asahi Soft Drinks τον περασμένο Μάιο, ο Όμιλος Green Beverages εξασφάλισε την ανάπτυξη της Green Cola στην χώρα του Ανατέλλοντος Ήλιου, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στη διεθνή πορεία του brand. Η είσοδος της Green Cola στην ιαπωνική αγορά αποτελεί μία σημαντική διεθνή αναγνώριση για ένα ελληνικό brand που κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να αποκτήσει παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες και να εξελιχθεί σε μία σύγχρονη πρόταση στην παγκόσμια αγορά αναψυκτικών. Χαρακτηριστικό της διατήρησης της ελληνικής ταυτότητας του brand στη νέα αυτή αγορά είναι το γεγονός ότι οι φιάλες που κυκλοφορούν στην Ιαπωνία φέρουν τη φράση «Born in Greece. Bottled in Japan.» αποτυπώνοντας συμβολικά τη σύνδεση της ελληνικής προέλευσης της Green Cola με μία από τις πιο επιδραστικές αγορές καταναλωτικών προϊόντων παγκοσμίως. Η αποκλειστική συνεργασία με την Asahi Soft Drinks, αφορά τη διανομή της Green Cola σε Ιαπωνία, Ταϊβάν και Μογγολία, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή παρουσία του brand στην ευρύτερη ασιατική αγορά. Με ισχυρό δίκτυο διανομής και παρουσία σε όλα τα βασικά κανάλια της αγοράς, η Asahi Soft Drinks δημιουργεί σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για τη Green Cola στην Ιαπωνία. Η παρουσία της Green Cola στην Ιαπωνία αποτελεί ένα ακόμη στρατηγικό βήμα στη διεθνή εξέλιξη του brand, ενισχύοντας την παρουσία του Ομίλου Green Beverages σε μία αγορά που διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τις μελλοντικές τάσεις του παγκόσμιου κλάδου αναψυκτικών.

Έως το τέλος του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί το mega deal της Coca-Cola HBC που αφορά στην εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa. Με αυτή την επιχειρηματική κίνηση η Coca-Cola HBC μετατρέπεται στον δεύτερο μεγαλύτερο εμφιαλωτή της Coca-Cola και σε απόλυτο κυρίαρχο των αναψυκτικών σε Ευρώπη και Αφρική. Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2025 η Coca-Cola HBC AG ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει οριστική συμφωνία για την απόκτηση του 75% των μετοχών της Coca-Cola Beverages Africa Pty Ltd (CCBA») από την The Coca-Cola Company (The Coca-Cola Company ή TCCC) και την Gutsche Family Investments Pty Ltd (GFI) έναντι συνδυασμένης τιμής αγοράς 2,6 δισ. δολαρίων, που συνεπάγεται αξία μετοχικού κεφαλαίου για το 100% της CCBA, ύψους 3,4 δισ. δολαρίων. Επίσης, η Coca-Cola HBC και η TCCC συμφώνησαν να συνάψουν συμφωνία προαίρεσης (option) που επιτρέπει στην Coca-Cola HBC να αγοράσει ή στην TCCC να πουλήσει το υπόλοιπο 25% των μετοχών της CCBA που εξακολουθεί να κατέχει η TCCC μετά την ολοκλήρωση της παρούσας συμφωνίας.