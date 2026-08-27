Νέες απειλές της Άγκυρας για πιθανή βάση UAV στη Ρόδο

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη εγκατάσταση βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) στη Ρόδο θα παραβίαζε, κατά την Άγκυρα, το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης του νησιού και θα δημιουργούσε νέες εντάσεις, επηρεάζοντας αρνητικά την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο.

Στην ίδια ανακοίνωση, το τουρκικό υπουργείο υπογραμμίζει ότι η Άγκυρα θα εξακολουθήσει να υπερασπίζεται «αποφασιστικά» τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της, όπως αυτά απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης των μέτρων που θεωρεί αναγκαία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης της Ρόδου καθορίζεται με σαφή και δεσμευτικό τρόπο από τις διεθνείς συνθήκες.

Στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε ενέργεια που, κατά την Άγκυρα, παραβιάζει το συγκεκριμένο καθεστώς δεν συνάδει με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.

Η τουρκική πλευρά επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να εντάξει την υπόθεση της σχεδιαζόμενης υποδομής UAV στη Ρόδο στο ευρύτερο ζήτημα που θέτει σχετικά με το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σαφές ότι ένα πιθανό βήμα προς την εγκατάσταση βάσης UAV στη Ρόδο θα συνιστούσε παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος της νήσου και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, καθώς και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα αναλόγως».

«Θετικό βήμα»

Από την άλλη το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, χαρακτηρίζει θετικό βήμα τη μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη: «Το νομικό καθεστώς των νησιών με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς ρυθμίζεται σαφώς από τις Συνθήκες Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και του Παρισιού του 1947. Δηλώνουμε σε κάθε ευκαιρία ότι η στρατιωτικοποίηση αυτών των νησιών από την Ελλάδα κατά παράβαση των συνθηκών είναι παράνομη και ότι αυτή η πρακτική πρέπει να εγκαταλειφθεί.

«Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε την απόφαση μεταφοράς των συστημάτων αεράμυνας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ως ένα θετικό βήμα προς την αντιστροφή της τρέχουσας εσφαλμένης πρακτικής.

Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όλα τα εποικοδομητικά βήματα που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας και που συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συνθήκες».