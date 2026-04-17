Νέες απειλές Ιράν: Η Τεχεράνη θα κλείσει ξανά το Ορμούζ εάν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

Η συνέχεια του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ στο Ορμούζ θα «θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας» και η Τεχεράνη σε αντίποινα θα κλείσει πλήρως το Στενό προειδοποίησε Ιρανική πηγή στο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που κατέγραψαν σήμερα καθοδική πορεία μετά την ανακοίνωση του αντίγματος των Στενών.

Η πηγή δήλωσε στο Fars ότι υπήρχαν τρεις προϋποθέσεις για τα πλοία που διέσχιζαν την κρίσιμη πλωτή οδό, τώρα που αυτή άνοιξε ξανά:

Τα πλοία πρέπει να είναι εμπορικά – όχι στρατιωτικά·

Οι διαδρομές που χρησιμοποιούν είναι αυτές που έχουν οριστεί από το Ιράν.

Και όλες οι διελεύσεις πρέπει να γίνονται σε «συντονισμό» με τις ιρανικές δυνάμεις.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ θα παραμείνει «σε πλήρη ισχύ» μέχρι να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία, η οποία όπως έγραψε αναμένεται πολύ σύντομα. Επίσης σε μια άλλη ανάρτησή του ο αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι το Ιράν δεσμεύτηκε πως δεν θα ξανακλείσει τα Στενά του Ορμούζ.