ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Νέες αναταράξεις στον δήμο Δέλτα – Εκτός διοικούσας παράταξης ο Θεόδωρος Καράδαλης

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Νέες αναταράξεις καταγράφονται στο εσωτερικό της διοικούσας δημοτικής παράταξης στον Δήμο Δέλτα, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η δήμαρχος Γερακίνα Μπισμπινά προχώρησε στη διαγραφή του δημοτικού συμβούλου Θεόδωρου Καράδαλη από την παράταξη «Όραμα και Δημιουργία».

Η συγκεκριμένη εξέλιξη συνδέεται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, με τη λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Δέλτα (ΔΕΥΑΔΔ), στην οποία ο κ. Καράδαλης κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου. Στον ίδιο φορέα η κ. Μπισμπινά ανέλαβε προσωπικά την προεδρία, μετά την ηχηρή παραίτηση του Σπύρου Σταματάκη, που διατελούσε παράλληλα και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η δήμαρχος φέρεται να καταλογίζει στον κ. Καράδαλη πλημμελή ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση του στη δημοτική επιχείρηση.
Η νέα ρήξη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εσωτερικών αναταράξεων στη διοίκηση του Δήμου Δέλτα, με ανεξαρτητοποιήσεις και παραιτήσεις στελεχών, αλλά και με απομακρύνσεις αντιδημάρχων από τα καθήκοντά τους.

Β.Ζ.

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