«Νέαρχος»: Εντυπωσιακά πλάνα της νέας φρεγάτας Belharra – Η ανακοίνωση της Naval Group

Εντυπωσιακά είναι τα πλάνα που δημοσιεύονται από τον «Νέαρχο», τη δεύτερη φρεγάτα Belharra που αποκτά στο δυναμικό του το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, με τη Naval Group να τονίζει σε ανακοίνωσή της πως είναι «τιμή» η παράδοση της δεύτερης φρεγάτας FDI στην Ελλάδα.

Με ανακοίνωσή της, η Naval Group υπενθυμίζεται πως, μετά την πρώτη FDI, τον «Κίμωνα», που παραδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, και με την τρίτη, τον «Φορμίωνα», να προγραμματίζεται για τα τέλη του 2026, μέσα σε έναν χρόνο θα έχουν παραδοθεί τρεις φρεγάτες στο Πολεμικό Ναυτικό. Σύμφωνα με την εταιρεία «αποδεικνύεται η ικανότητα της Naval Group να ανταποκρίνεται γρήγορα στις ανάγκες των ναυτικών δυνάμεων».

«Ο Νέαρχος θα αποδείξει αναμφίβολα τις εξαιρετικές του δυνατότητες»

«Μόλις δέκα μήνες μετά την παράδοση του “Κίμωνα”, αποτελεί τιμή να παραδίδουμε τη δεύτερη φρεγάτα FDI για το Πολεμικό Ναυτικό, τον “Νέαρχο”, παρουσία της Catherine Vautrin και του Νίκου Δένδια, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ανανεωμένη εμπιστοσύνη τους. Ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν στην επίτευξη αυτού του καθοριστικού ορόσημου, από τις ομάδες της Naval Group έως τους βιομηχανικούς και θεσμικούς εταίρους μας στην Ελλάδα και τη Γαλλία, καθώς και το πλήρωμα και το Πολεμικό Ναυτικό. Ο “Νέαρχος” θα αποδείξει αναμφίβολα τις εξαιρετικές του δυνατότητες, όπως έκανε πρόσφατα και η FDI “Κίμων”, συμβάλλοντας έτσι στην επιχειρησιακή υπεροχή του Πολεμικού Ναυτικού στη θάλασσα» Pierre Éric Pommellet, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Naval Group.

Υψώθηκε η σημαία στη φρεγάτα Νέαρχος Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ένα στρατηγικό ναυτικό πρόγραμμα, μια μακροχρόνια συνεργασία

Σύμφωνα με την εταιρεία «η παράδοση του «Νέαρχου» αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο πρόγραμμα FDI για την Ελλάδα, το οποίο ξεκίνησε το 2022, και καταδεικνύει τη δυναμική ελληνογαλλική συνεργασία που αναπτύσσεται εδώ και πολλά χρόνια».

πΗ συνεργασία αυτή βασίζεται σε ένα ισχυρό δίκτυο εγχώριων βιομηχανιών, με περισσότερες από 75 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν στα προγράμματα φρεγατών FDI και υποβρυχίων της Naval Group, από την προμήθεια ηλεκτρονικών χαρτών που παράγονται στην Ελλάδα έως την κατασκευή προεξοπλισμένων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής σύνθετων μηχανολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων» σημειώνει η εταιρεία.

Ταυτόχρονα, επισημαίνει πως το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό έχει επίσης αναθέσει στη Naval Group την αρχική σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης των φρεγατών FDI. «Οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης θα πραγματοποιούνται σε στενή συνεργασία μεταξύ της Naval Group, της ελληνικής θυγατρικής της Naval Group Hellas και των Ελλήνων βιομηχανικών εταίρων τους, διασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας συντήρηση και βέλτιστη επιχειρησιακή διαθεσιμότητα αυτών των πλοίων που είναι έτοιμα για επιχειρήσεις» αναφέρει στη σχετική της ανακοίνωση η εταιρεία.