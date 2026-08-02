Νέα Ζηλανδία: Σεισμός 5,9 Ρίχτερ έπληξε την ανατολική ακτή του Βόρειου Νησιού

Σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών σημειώθηκε ανοικτά των ανατολικών ακτών του Βόρειου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας την Κυριακή (2/8), σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).

Σύμφωνα με το GFZ, ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων.

Προς το παρόν, δεν έχουν υπάρξει άμεσες αναφορές για θύματα ή σημαντικές ζημιές.

Οι αρχές και οι υπηρεσίες παρακολούθησης αναμένεται να αξιολογήσουν την κατάσταση και να διαπιστώσουν εάν ο σεισμός προκάλεσε τυχόν πρόσθετους κινδύνους στην περιοχή.

Πηγή: Reuters