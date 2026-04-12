Νέα Ζηλανδία: Πλημμύρες και ισχυροί άνεμοι από τον κυκλώνα Βαϊάνου

Ισχυρά φαινόμενα, εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές ζημιές προκαλεί ο κυκλώνας Βαϊάνου, που έπληξε το Βόρειο Νησί της Νέας Ζηλανδίας, αναγκάζοντας εκατοντάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Όπως αναφέρουν Reuters και Guardian, ο κυκλώνας έφτασε στις ακτές κοντά στη χερσόνησο Μακέτου, με ανέμους που ξεπερνούν τα 130 χλμ/ώρα, έντονες βροχοπτώσεις και κύματα που σε ορισμένες περιοχές ξεπέρασαν τα 6 μέτρα. Οι αρχές έκαναν λόγο για ένα «απειλητικό για τη ζωή» φαινόμενο, εκδίδοντας σπάνιες προειδοποιήσεις «κόκκινου» επιπέδου για τους ανέμους.

Πολλές περιοχές τέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ περισσότερα από 270 ακίνητα εκκενώθηκαν υποχρεωτικά. Την ίδια ώρα, περίπου 5.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, με τις αρχές να καταφέρνουν σταδιακά να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σε μέρος των πληγεισών περιοχών.

Ισχυρές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν σε αρκετές πόλεις, με το ύψος βροχής να ξεπερνά τα 100 χιλιοστά σε διάστημα 24 ωρών, ενώ κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια και υποδομές. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν περισσότερες από 100 κλήσεις για βοήθεια, κυρίως για πλημμύρες και ζημιές από τους ανέμους.

Στο πεδίο έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις του στρατού και βαρέα μηχανήματα για την υποστήριξη των εκκενώσεων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε πληγείσες περιοχές.

Παράλληλα, η κακοκαιρία προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις, με την Air New Zealand να ακυρώνει περισσότερες από 90 πτήσεις, κυρίως σε περιφερειακά αεροδρόμια του Βόρειου Νησιού.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο συνδυασμός έντονων ανέμων, ισχυρών κυματισμών και παλίρροιας ενδέχεται να προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα σε παράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες.

Ο κυκλώνας αναμένεται να κινηθεί προς τα ανατολικά και να εξασθενήσει σταδιακά μέχρι το βράδυ της Κυριακής, ωστόσο οι μετεωρολόγοι τονίζουν ότι παραμένει επικίνδυνος.

Το φαινόμενο ξυπνά μνήμες από τον κυκλώνα Γκάμπριελ το 2023, μία από τις πιο καταστροφικές φυσικές καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία της Νέας Ζηλανδίας.