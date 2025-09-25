Νέα Υόρκη: Αναβλήθηκε το ραντεβού του Ερντογάν και με την Μελόνι

Ακόμα μια συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη δεν πραγματοποιήθηκε, με τις αναβολές να τείνουν να εξελιχθούν σε… κανόνα για τον Τούρκο πρόεδρο.

Σύμφωνα με την κρατική ιταλική τηλεόραση RAI, το πρακτορείο Agenzia Nova και την οικονομική εφημερίδα «Il Sole 24 Ore», ο πρόεδρος της Τουρκίας, αν και ήταν προγραμματισμένο να συναντήσει την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την ίδια ημέρα που είχε συμφωνηθεί να γίνει και το αναβληθέν ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η συνάντηση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Το ραντεβού Μελόνι – Ερντογάν αναβλήθηκε, με τα ιταλικά Μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για περιορισμούς στα προγράμματα των δύο ηγετών, χωρίς να έχει γίνει ξεκάθαρο, ωστόσο, αν η αναβολή προέκυψε μετά από αίτημα της ιταλικής ή της τουρκικής πλευράς, ούτε έως τώρα έχει γίνει γνωστό αν οι προσπάθειες επαναπρογραμματισμού της συνάντησης απέδωσαν.

Υπενθυμίζεται πως συνεργάτες του Ταγίπ Ερντογάν ζήτησαν από την ελληνική αποστολή στη Νέα Υόρκη την αναβολή της συνάντησης της Τρίτης και με τον Έλληνα πρωθυπουργό, διότι ο Τούρκος πρόεδρος κλήθηκε να λάβει μέρος σε σύσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, με αντικείμενο συζήτησης τη Γάζα.

Παρά τις προσπάθειες δεν βρέθηκε νέα ώρα που να εξυπηρετούσε και τους δύο ηγέτες, με δεδομένο, όπως τόνισε ανώτατη κυβερνητική πηγή, ότι και το πρόγραμμα του πρωθυπουργού ήταν ιδιαίτερα βεβαρυμμένο.