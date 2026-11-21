Ο υφυπουργός Παιδείας έκανε έναν σύντομο απολογισμό των παρεμβάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, αναφερόμενος ειδικότερα στην αύξηση της χρηματοδότησης προς τα τρία δημόσια πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης. “ Από το 2019 μέχρι σήμερα ο τακτικός προϋπολογισμός στα τρία πανεπιστήμια της πόλης αυξήθηκε από 17,7 εκ. στα 24,1. εκ. , ενώ οι έκτακτες χρηματοδοτήσεις από 4,35 εκ σε 26,8 εκ. Σε έργα και υποδομές για το 2026-30 για τα τρία πανεπιστήμια έχουμε προϋπολογίσει 12 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν δοθεί 811 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ και θέσεις ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού. Γνωρίζω ότι χωλαίνουμε στο διοικητικό προσωπικό. Θα δείτε φέτος ότι γίνεται ένα μεγάλο άλμα στον αριθμό των συναδέλφων διοικητικών οι οποίοι θα δοθούν στα Πανεπιστήμια”, σημείωσε ενώ αναφέρθηκε στην αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και στις ανακαινίσεις φοιτητικών εστιών με 226 εκατομμύρια από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο συν 87 εκατομμύρια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Σε ό,τι αφορά τη διεθνοποίηση ο κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στις συμπράξεις των τριών ιδρυμάτων τις πόλης με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα, που εξασφάλισαν χρηματοδότηση οκτώ εκατομμυρίων.

Αναφερόμενος στα ξενόγλωσσα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών δήλωσε “ πραγματικά υπερήφανος για την πόλη”. “ Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο επί προεδρίας της Ιατρικής του Κυριάκου Αναστασιάδη και πρυτανείας δικής μου έγινε το πρώτο ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ιατρική και ακολούθησαν οι άλλες Ιατρικές. Σήμερα λοιπόν έχουμε στο Αριστοτέλειο κι άλλα οκτώ προγράμματα που έχουν πάρει ήδη πιστοποίηση από την ΕΘΑΑΕ, άλλα επτά που περιμένουμε, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο έξι και δύο που περιμένουν, καθώς και προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, ενώ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχουμε ένα πρόγραμμα προπτυχιακό και τρία ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά που ήδη λειτουργούν, καθώς και άλλα τέσσερα που περιμένουν την πιστοποίηση από την ΕΘΑΑΕ”, ανέφερε.

“ Το μεγάλο στοίχημα για μας είναι η Ελλάδα της γνώσης. Το μέλλον της χώρας δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στις παραδοσιακές πηγές ανάπτυξης. Γνώση, έρευνα, επιστήμη, τεχνολογία, καινοτομία […] είναι οι πυλώνες της ανάπτυξης του αύριο”, επισήμανε ο υφυπουργός, προσθέτοντας ότι “ τα πανεπιστήμια πρέπει να πρωταγωνιστήσουν στις αλλαγές που χρειάζεται η χώρα” και “ γι’ αυτόν τον λόγο ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει ότι μετά τις επόμενες εκλογές θα έχουμε υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας”.

“ Η Θεσσαλονίκη έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Τρία σημαντικά δημόσια πανεπιστήμια, χιλιάδες επιστήμονες, ερευνητές και φοιτητές, διεθνείς επιστημονικές διακρίσεις και ερευνητικές δυνατότητες. Πρέπει να μετατρέψουμε αυτή τη συγκέντρωση γνώσης σε δύναμη ανάπτυξης για την πόλη. Η Θεσσαλονίκη του 2040, πρέπει να είναι η πιο δυναμική πόλη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, πρωταγωνίστρια στην προσέλκυση επενδύσεων, κέντρο καινοτομίας, έρευνας και τεχνητής νοημοσύνης, κόμβος logistics και μεταφορών για ολόκληρα τα Βαλκάνια και τέλος μια πόλη που συγκρατεί τα ταλέντα της και προσελκύει νέα”, κατέληξε ο κ. Παπαϊωάννου, ζητώντας από την πανεπιστημιακή κοινότητα ενεργό συμμετοχή στον σχεδιασμό του μέλλοντος της πόλης, μέσα από την κατάθεση ιδεών, μελετών, ερευνών και προτάσεων.

Πρύτανης ΑΠΘ: Έρχονται κοινά προγράμματα με πανεπιστήμια του εξωτερικού και το πρώτο γαλλόφωνο προπτυχιακό

Στα νέα προγράμματα σπουδών που πρόκειται να ιδρυθούν στο ΑΠΘ αναφέρθηκε ο πρύτανης του πανεπιστημίου καθ. Κυριάκος Αναστασιάδης.

“ Επενδύουμε πάρα πολύ στο Αριστοτέλειο, στα ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα, διότι θεωρούμε ότι είναι ο πυλώνας της διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης. Τα προπτυχιακά προγράμματα φέρνουν καλούς διεθνείς φοιτητές στα δικά μας ελληνικά πανεπιστήμια και δημιουργούν ένα οικοσύστημα, το οποίο κάνει πράξη την κυκλοφορία της γνώσης, το brain gain και το brain circulation. Αυτά τα παιδιά έρχονται, επιλέγουν την Ελλάδα ως μια χώρα εκπαιδευτικού προορισμού και πραγματικά μπορεί να μας δώσουν το δικαίωμα, το οποίο το είχαμε από τα αρχαία χρόνια, να αποτελέσουμε έναν προορισμό ευρωπαϊκό από όλο τον κόσμο”, ανέφερε.

Γνωστοποίησε δε ότι σχεδιάζονται επτά νέα ξενόγλωσσα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών, “ και μέσα σε αυτά, το πρώτο γαλλόφωνο στη χώρα”.

“ Έρχονται προγράμματα κοινά με πανεπιστήμια του εξωτερικού -δύο την Αμερική είναι στα σκαριά να τα ανακοινώσουμε, άλλα τρία έρχονται από την Αμερική, ένα από την Ευρώπη και ετοιμάζουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το πρώτο το οποίο θα υπάρξει με πτυχίο ευρωπαϊκό”, διευκρίνισε ο πρύτανης του ΑΠΘ.

Πρύτανης ΠΑΜΑΚ: Σε τρεις άξονες η σύνδεση με την αγορά εργασίας

Μιλώντας για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και κατά πόσο τα πανεπιστήμια αφουγκράζονται τις ανάγκες της ο πρύτανης του ΠΑΜΑΚ καθ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος διατύπωσε την άποψη ότι τα δημόσια πανεπιστήμια θα πρέπει να κινηθούν σε τρεις άξονες “ έτσι ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε”.

“ Ένας βασικός άξονας είναι η πρακτική άσκηση σε υψηλό επίπεδο, έτσι ώστε οι φοιτητές μας να αποκτούν όλες εκείνες τις δεξιότητες, τη γνώση και την εμπειρία και να μπορούν στη συνέχεια να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ένα δεύτερο πεδίο το οποίο το βλέπουμε σοβαρά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και θα υλοποιήσουμε παρόμοια πολιτική το επόμενο διάστημα είναι νέα προγράμματα σπουδών- δεν μιλάω για νέα τμήματα, αλλά για νέα προγράμματα σπουδών, που ο νόμος δίνει τη δυνατότητα να ιδρυθούν […] Τέλος να υπάρχει μια σοβαρή επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών εσωτερικά και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ γιατί πολλά προγράμματα σπουδών δεν είναι επικαιροποιημένα και δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, όχι μόνο της αγοράς εργασίας αλλά και της επιστήμης”, επισήμανε.

Πρύτανης ΔΙΠΑΕ: Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στο Κιλκίς

Τη στρατηγική του ΔΙΠΑΕ για την ενίσχυση των περιφερειακών του Τμημάτων σε Σέρρες, Κιλκίς και Κατερίνη ανέπτυξε ο πρύτανης του πανεπιστημίου, καθ. Σταμάτης Αγγελόπουλος.

Αναφερόμενος στο νέο προπτυχιακό προγράμματος σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Ναυτιλιακών και Συνδυασμένων Μεταφορών», με έδρα την Κατερίνη επισήμανε ότι “ ανιχνεύσαμε την τάση της αγοράς, αξιοποιήσαμε την ανάγκη της αγοράς για στελέχη στο ναυτιλιακό loigistics και πήγε πάρα πολύ καλά, το πρόγραμμα πέρασε με άριστα την αξιολόγηση από την ΕΘΑΑΕ”.

Γνωστοποίησε, δε, ότι την περασμένη Πέμπτη ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση ενός νέου προγράμματος σπουδών στο Κιλκίς, στο τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού. “ Δημιουργούμε ένα νέο πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα είναι σε γραφιστική, ψηφιακή και οπτική επικοινωνία. Σε συνεννόηση με τις βιομηχανίες -το Κιλκίς διαθέτει μια πολύ δυνατή ΒΙΠΕ.- δημιουργούμε ένα πρόγραμμα σπουδών με τον ίδιο ακριβώς προσανατολισμό. Τα τμήματα της Περιφέρειας ενισχύονται παραγωγικά, τα προγράμματα σπουδών είναι στοχευμένα στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και η σύνδεση που έχουν με τις επιχειρήσεις, λόγω της πρακτικής που είχαν τα παλιά τμήματα, αξιοποιείται εποικοδομητικά”, εξήγησε.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Έλενα Καραβασίλη.