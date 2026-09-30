Νέα τουρκική πρόκληση πάνω από το Αιγαίο με οπλισμένα τουρκικά F-16: Παραβιάσεις από drones0

Νέα ένταση σημειώθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις το απόγευμα της Τετάρτης (30/9), καθώς η Άγκυρα προχώρησε σε παραβάσεις και παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Συγκεκριμένα, δύο οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 εισέβαλαν στον εθνικό εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο, ενώ έκαναν και μία παράβαση στο FIR Αθηνών.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη έκαναν σήμερα παραβάσεις και παραβιάσεις.

Εκτός από τα F-16, ένα τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 έκανε τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και μία παράβαση στο FIR Αθηνών. Επίσης, τέσσερα UAV έκαναν 5 παραβάσεις και μία παραβίαση.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ: 1 (1Χ2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ: 5 (1 ATR-72 και 4 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ: 7

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ: 2 F-16

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: 7 (εκ των οποίων 1 από τα F-16, 1 από το ATR-72 και 5 από τα UAV)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ: 6 (εκ των οποίων 1 από τα F-16, 4 από το ATR-72 και 1 από τα UAV)

ΥΠΕΡΠΤΗΣΕΙΣ: –

ΕΜΠΛΟΚΕΣ: –

ΠΕΡΙΟΧΗ: Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.