Νέα τουρκική πρόκληση: Drone κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης – Απογειώθηκαν ελληνικά F-16

Σε νέα πρόκληση προχώρησε το πρωί της Παρασκευής (28/8) η Τουρκία , όταν drone παραβίασε το FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο και να κινήθηκε σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη και το αεροδρόμιο της πόλης στα όρια της τερματικής περιοχής του αεροδρομίου.

Η αντίδραση της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν άμεση, με ζεύγος ελληνικών F-16 να απογειώνεται προκειμένου να αναγνωρίσει και να αναχαιτίσει το τουρκικό UAV, όπερ και έγινε.

Η πτήση του τουρκικού drone συνέπεσε η απογείωση μιας πολιτικής πτήσης από το αεροδρόμιο της Αλαξανδρούπολης.

Δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης ούτε υπήρχε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας.

Το περιστατικό παρακολουθούνταν συνεχώς από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, οι οποίες παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής προκειμένου οι απαντήσεις στις κινήσεις της Άγκυρας να είναι άμεσες.

Η νέα τουρκική πρόκληση ήρθε ενώ η Άγκυρα κλιμακώνει τη ρητορική της απέναντι στην Ελλάδα και τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και λαμβάνει μέτρα για παν ενδεχόμενο.

Χαρακτηριστικό των προθέσεων είναι ότι ότι πρόσφατα δημοσίευσε τους δικούς της χάρτες για πάρκα της στο Αιγαίο σε μία προσπάθεια να δημιουργήσει τετελεσμένα και να αμφισβητήσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο με το βλέμμα στραμμένο στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου

Πρόσφατο επίσημο έγγραφο του υπουργείου Άμυνας προς την Τουρκική Εθνοσυνέλευση αποκαλύπτει ότι η Άγκυρα επεξεργάζεται σενάρια κρίσης, έντασης ακόμη και πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Nordic Monitor, το έγγραφο με ημερομηνία 10 Αυγούστου 2026 που έχει την υπογραφή του Τούρκου υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην Κύπρο, καθώς η Άγκυρα συνδέει τις εξελίξεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας–Ισραήλ και την ασφάλεια των Κατεχομένων με τη δική της στάση.