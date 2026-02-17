Νέα Σελήνη στον Υδροχόο: Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο

Η νέα σελήνη του Φεβρουαρίου πραγματοποιείται στις 17 του μήνα στο ζώδιο του Υδροχόου και θα συνοδευτεί από μια εντυπωσιακή ηλιακή έκλειψη, γνωστή ως «δαχτυλίδι της φωτιάς». Πρόκειται για μια περίοδο που ευνοεί νέα ξεκινήματα, συναισθηματικές αποκαλύψεις και απρόσμενες εξελίξεις στις προσωπικές σχέσεις. Οι εκλείψεις συχνά λειτουργούν ως «κοσμικοί επιταχυντές», φέρνοντας γρήγορα γεγονότα, αποφάσεις και αλλαγές που διαφορετικά θα εξελίσσονταν αργά.

Η ενέργεια του Υδροχόου εστιάζει στην καινοτομία, την αλληλεγγύη και την προσωπική ελευθερία, δημιουργώντας την κατάλληλη ατμόσφαιρα για ειλικρινείς συζητήσεις και αναθεώρηση δεσμών που έχουν σημασία στη ζωή μας.

Τρία ζώδια που ενδέχεται να δουν αλλαγές στις σχέσεις τους

Καρκίνος

Αυτή η περίοδος μπορεί να φέρει στην επιφάνεια συναισθηματικές αλήθειες. Κρυφές εντάσεις σε ερωτικές ή οικονομικές σχέσεις μπορεί να απαιτήσουν ειλικρινείς συζητήσεις. Ορισμένοι δεσμοί μπορεί να νιώσουν πίεση, ενώ άλλοι να δυναμώσουν μέσα από την ανοιχτή επικοινωνία και την έκφραση συναισθημάτων.

Λέων

Η έκλειψη που πραγματοποιείται απέναντι από το ζώδιό σας φέρνει στο επίκεντρο τη δυναμική στις σχέσεις σας. Υφιστάμενες δεσμεύσεις μπορεί να σταθεροποιηθούν: γάμος, συγκατοίκηση ή ανανεωμένες υποσχέσεις μπορεί ακόμα και να οδηγήσουν σε πιο σοβαρά βήματα στη ζωή. Παράλληλα, οι ασταθείς σχέσεις μπορεί να φτάσουν σε ένα κρίσιμο σημείο, που θα καθορίσει την πορεία τους.

Σκορπιός

Οικογενειακά και προσωπικά ζητήματα μπορεί να διαταράξουν την συναισθηματική σας ισορροπία. Ξαφνικές αποφάσεις σχετικά με τη διαμονή ή αλλαγές στις σχέσεις με συγγενείς ενδέχεται να επηρεάσουν τη σταθερότητα της σχέσης σας και να απαιτήσουν προσαρμογές και ειλικρινή διάλογο.