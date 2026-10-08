Νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Χαλκηδόνος για την τουριστική προβολή της περιοχής

Σε λειτουργία τέθηκε η νέα επίσημη ψηφιακή πλατφόρμα τουριστικής προβολής του Δήμου Χαλκηδόνος, visitchalkidona.gr, με στόχο την ανάδειξη της περιοχής και την ενίσχυση της εξωστρέφειάς της.

Η νέα ιστοσελίδα λειτουργεί ως ένας σύγχρονος ψηφιακός οδηγός για κατοίκους και επισκέπτες, παρουσιάζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου, από τα τοπικά προϊόντα και τη γαστρονομία έως τον πολιτισμό, τη φύση και τα σημεία ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, η πλατφόρμα επιχειρεί να απευθυνθεί και σε ανθρώπους που αναζητούν έναν τόπο για επένδυση ή επαγγελματική δραστηριοποίηση, αλλά και σε όσους εξετάζουν την περιοχή ως πιθανό τόπο μόνιμης κατοικίας.

Ιδιαίτερη θέση στην ψηφιακή παρουσία του Δήμου έχει το οπτικοακουστικό υλικό, καθώς η πλατφόρμα περιλαμβάνει περισσότερα από 100 βίντεο. Κεντρικό ρόλο έχει το τουριστικό βίντεο του Δήμου, το οποίο παρουσιάζει με κινηματογραφική αισθητική την ιστορία και την ταυτότητα της περιοχής. Το υλικό συμπληρώνεται από θεματικά βίντεο και σύντομα reels και shorts, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των σύγχρονων ψηφιακών μέσων.

Ξεχωριστό χαρακτηριστικό αποτελούν και τα 20 διαδραστικά μοντέλα εικονικής περιήγησης (3D Virtual Tours), μέσω των οποίων οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν ψηφιακά σε σημαντικά μνημεία και σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου. Η δυνατότητα αυτή απευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε ταξιδιώτες, μαθητές και όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής πριν ακόμη την επισκεφθούν.

«Η δημιουργία της νέας τουριστικής πλατφόρμας του Δήμου Χαλκηδόνος αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθειά μας να κάνουμε τον τόπο μας περισσότερο εξωστρεφή και να αναδείξουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που τον κάνουν ξεχωριστό», δήλωσε ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος Σταύρος Αναγνωστόπουλος.

Όπως ανέφερε, ο Δήμος διαθέτει φυσικό πλούτο, ιστορία, πολιτισμό, γαστρονομία, αλλά και ανθρώπους που δημιουργούν και επιχειρούν, στοιχεία τα οποία, όπως σημείωσε, μπορούν να παρουσιαστούν με σύγχρονο τρόπο μέσα από τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής.

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού Διαμαντής Διαμαντής χαρακτήρισε τη νέα πλατφόρμα ένα σημαντικό βήμα για την τουριστική προβολή του Δήμου, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να παραμένει «ζωντανή» και να εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο περιεχόμενο.

«Ο Δήμος μας έχει πολλά να παρουσιάσει και να προσφέρει. Στόχος μας είναι να τα κάνουμε γνωστά σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους, εντός και εκτός της περιοχής μας», ανέφερε.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα φιλοδοξεί, έτσι, να αποτελέσει ένα ενιαίο σημείο αναφοράς για την τουριστική προβολή του Δήμου Χαλκηδόνος, συνδέοντας την ιστορία, τον πολιτισμό, τη φύση και την τοπική παραγωγή με τις σύγχρονες δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας.