Με αγγελία που τέθηκε σε ισχύ σήμερα, 23 Νοεμβρίου, η Άγκυρα δεσμεύει με NAVTEX εκτεταμένη θαλάσσια ζώνη από τα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας νότια του Καστελλόριζου έως τον κόλπο της Αττάλειας μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου

Πρόκειται για τη διεξαγωγή υδρογραφικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο, με την Τουρκία να αναγγέλλει δραστηριότητες του πολεμικού πλοίου Τσεσμέ σε εκτεταμένη θαλάσσια περιοχή ανοικτά των νότιων ακτών της χώρας.

Σύμφωνα με τη ναυτιλιακή αναγγελία με αριθμό 1169/26, οι έρευνες προγραμματίζονται από τις 23 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2026, σε περιοχή νοτίως της Αττάλειας και ανατολικά της Ρόδου.

Καλύπτει περιοχές της δυνητικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας της Ελλάδας, στις οποίες οι Τούρκοι επιχειρούν με τον τρόπο αυτό να δημιουργήσουν τετελεσμένα επί του πεδίου.

Η εν λόγω περιοχή εμπίμπτει σε ένα από τα δύο παράνομα θαλάσσια πάρκα που έχει ανακηρύξει πρόσφατα η Τουρκία.

Η τουρκική NAVTEX καλεί τα διερχόμενα πλοία να διατηρούν μεγάλη απόσταση ασφαλείας από το Τσεσμέ, χωρίς να παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις για το αντικείμενο ή τον επιχειρησιακό σκοπό των ερευνών.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αναγγέλλεται μία ημέρα μετά τη νέα αναχώρηση του ερευνητικού γαλλικού πλοίου Abeill Marengo από το λιμάνι του Ηρακλείου.

Πάντως, από τις συντεταγμένες της νέας NAVTEX προκύπτει ότι η περιοχή των τουρκικών υδρογραφικών ερευνών βρίσκεται ανατολικότερα της Κάσου και της Καρπάθου, όπου είχαν επικεντρωθεί οι προηγούμενες δραστηριότητες για το καλώδιο. Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει άμεση γεωγραφική σύνδεση της συγκεκριμένης αναγγελίας με τις έρευνες για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου.

Η NAVTEX προβλέπεται να ακυρωθεί στις 12 Δεκεμβρίου, στις 20.59 ώρα.

Η νέα NAVTEX από την Τουρκία

TURNHOS N/W : 1169/26 MEDITERRANEAN SEA 1. HYDROGRAPHIC SURVEY, BY TCG ÇEŞME BETWEEN 23 NOV – 12 DEC 26 IN AREA BOUNDED BY; 35 49.84 N – 029 26.36 E 35 50.25 N – 030 17.01 E 36 00.37 N – 030 16.77 E 36 00.86 N – 030 33.85 E 36 00.69 N – 031 05.29 E 36 18.73 N – 031 05.16 E 36 19.72 N – 031 52.25 E 35 49.23 N – 031 54.29 E 35 48.70 N – 031 11.00 E 35 34.08 N – 030 16.91 E 35 33.90 N – 029 26.42 E 35 49.84 N – 029 26.36 E WIDE BERTH REQUESTED. 2. THIS MESSAGE WILL BE CANCELLED ON 12 DEC 26 AT 2059Z.