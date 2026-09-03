Νέα πρόκληση: η Τουρκία χαρακτηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «εργαλείο ελληνοκυπριακής προπαγάνδας»

Συνεχίζοντας την επιθετική ρητορική της, η Άγκυρα βάλλει αυτά τη φορά κατευθείαν εναντίον των ευρωπαϊκών θεσμών, με αφορμή εισήγηση της της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων να διατεθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατασκευή μνημείου στην ελεύθερη Κύπρο.

Σε σχετική ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επαναλαμβάνει τη θέση της Αγκυρας για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, την οποία χαρακτηρίζει «ειρηνευτική επιχείρηση», ισχυριζόμενη ότι έτσι αποφεύχθηκε η εξόντωση του Τουρκοκυπρίων και επήλθε ειρήνη.

Η Τουρκία κατηγορεί την κυπριακή κυβέρνηση ότι «διαστρεβλώνει και πολιτικοποιεί» τα ιστορικά γεγονότα και παράλληλα την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αντί να συμβάλει στην επίλυση του Κυπριακού οι θεσμοί της και μετατρέπονται σε «εργαλεία της ελληνοκυπριακής προπαγάνδας», υπονομεύοντας περαιτέρω την εμπιστοσύνη μεταξύ των κοινοτήτων.

Η γραπτή δήλωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών όπως μεταδίδεται από το CNN Turk αναφέρει:

«Έχει γίνει γνωστό ότι η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη γνωμοδότησή της για τον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2027, συνέστησε τη διάθεση πόρων σε ένα μνημείο που θα κατασκευαστεί από την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση για να συκοφαντήσει τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, με την Ειρηνευτική Επιχείρηση στην Κύπρο το 1974, απέτρεψαν την εξόντωση του Τουρκοκυπριακού λαού και έφεραν ειρήνη σε ολόκληρο το νησί για πάνω από μισό αιώνα. Οι ισχυρισμοί που προβάλλει η ελληνοκυπριακή πλευρά διαστρεβλώνουν και πολιτικοποιούν τα ιστορικά γεγονότα.

Το γεγονός ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, αντί να συμβάλλουν στην επίλυση του Κυπριακού, παρεκκλίνουν από τις αρχές της ουδετερότητας και της δικαιοσύνης και γίνονται εργαλεία της ελληνοκυπριακής προπαγάνδας υπονομεύει περαιτέρω την εμπιστοσύνη μεταξύ των κοινοτήτων.

Καλούμε τους αξιωματούχους της ΕΕ να μην γίνονται εργαλεία εκείνων που στοχεύουν στην απομάκρυνση της Τουρκίας από την ΕΕ με κάθε τους βήμα».