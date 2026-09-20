Νέα πρόκληση Φιντάν

Κλιμακώνει την ρητορική της η Άγκυρα απέναντι στην Αθήνα με τις νέες προκλητικές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν. την ώρα που προχωρά και σε στρατιωτική επίδειξη ισχύος με την Άσκηση «Θαλασσόλυκος» σε Μαύρη Θάλασσα, τη Θάλασσα του Μαρμαρά, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντάσσοντας της στην πολιτική της Γαλάζιας Πατρίδας.

«Αν η Ελλάδα προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, η ισχύς της Τουρκίας είναι γνωστή», απείλησε μεταξύ άλλων ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ενώ προειδοποίησε την Αθήνα να μην προχωρήσει σε, όπως τις χαρακτήρισε, «παράτολμες ενέργειες» κατά της Τουρκίας σε συνέντευξή του στο NTV.

«Στο ζήτημα αυτό οι Ένοπλες Δυνάμεις μας βρίσκονται σε ετοιμότητα. Και η Διοίκηση της Ακτοφυλακής μας βρίσκεται σε αυξημένη εγρήγορση. Ελπίζουμε ότι κανείς εκεί δεν θα προχωρήσει σε κάποια παράτολμη ενέργεια. Ελπίζουμε να πράξουν ό,τι απαιτεί η ειρήνη και η ηρεμία», πρόσθεσε ακόμη.

Επιμένει για την αποστρατικοποίηση των νησιών

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ακόμη την πάγια θέση της Άγκυρας σχετικά με τη στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών. «Δεν σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις υφιστάμενες απειλές. Η θέση μας είναι σαφής. Καταρχάς, μέχρι να επιλυθούν τα ζητήματα στο Αιγαίο, δηλαδή το θέμα της υφαλοκρηπίδας, η θέση μας είναι ξεκάθαρη», σημείωσε.

«Δεν είμαστε υπέρ της δημιουργίας έντασης. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς», κατέληξε.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Άγκυρα επιχειρεί να δημιουργήσει ένα κλίμα έντασης με την Αθήνα βάζοντας στο τραπέζι το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών.

Τις τελευταίες ημέρες με αφορμή και την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο τόσο το υπουργείο Εξωτερικών όσο και το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας εξέδωσαν ανακοινώσεις υποστηρίζοντας ότι η αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών προβλέπεται από τις διεθνείς συνθήκες.

Σε εγρήγορση η Αθήνα

Οι αιτιάσεις και οι ισχυρισμοί της Άγκυρας δεν έμειναν χωρίς απάντηση από την Αθήνα, η οποία έσπευσε να επισημάνει το γεγονός ότι είναι η Τουρκία που απειλεί με casus belli την Ελλάδα και να αντιτείνει το επιχείρημα ότι το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται με σαφήνεια από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες.

«Η Ελλάδα, ως κυρίαρχο κράτος, δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφαίρετο δικαίωμα της σε νόμιμη άμυνα.

Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως «απειλής» είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμωρος, όταν, κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου, η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου (casus belli) κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος.

Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις σχέσεις καλής γειτονίας και στον διάλογο, που όμως προϋποθέτουν πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και αποχή από απειλές και αβάσιμες διεκδικήσεις» ανέφερε το ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του.

Η άσκηση Θαλασσόλυκος και η Γαλάζια Πατρίδα

Η άσκηση Θαλασσόλυκος της Τουρκίας ξεκίνησε την Κυριακή (20/9) και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή (25/9). Σε αυτή συμμετέχουν ναυτικές δυνάμεις, χερσαίες δυνάμεις, αεροπορικές δυνάμεις και διοίκηση Ακτοφυλακής μαζί με 100 πλοία, 50 αεροσκάφη και 14.000 στελέχη.