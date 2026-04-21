Νέα πρόκληση από το τουρκικό ΥΠΕΞ: Άκυροι οι χάρτες της Ελλάδας για την αλιεία στο Αιγαίο

Σε νέα πρόκληση προχώρησε το τουρκικό ΥΠΕΞ ισχυριζόμενο πως οι χάρτες της Ελλάδας για την αλιεία στο Αιγαίο είναι άκυροι, ενώ κατηγορεί τη χώρα μας ότι κατηγορώντας την Ελλάδα ότι επιβάλλει παράνομους περιορισμούς στην αλιεία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, πέραν των χωρικών της υδάτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τουρκικού ΥΠΕΞ:

Διαπιστώθηκε ότι η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Αλιείας έχει δημοσιεύσει χάρτες που δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει θεσπίσει απαγορεύσεις αλιείας σε περιοχές όπου δεν έχει δικαιοδοσία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και ότι αυτοί οι χάρτες είναι αντίθετοι με το διεθνές δίκαιο.

Είναι άκυροι,οι χάρτες που σχεδιάζουν φανταστικά θαλάσσια σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, όπου δεν υπάρχουν πραγματικά όρια και οι οποίοι παραβιάζουν την τουρκική θαλάσσια δικαιοδοσία.

Οι παράνομοι περιορισμοί που επιβάλλει η Ελλάδα στις αλιευτικές δραστηριότητες πέραν των χωρικών της υδάτων των 6 ναυτικών μιλίων, σε περιοχές όπου δεν έχει δικαιοδοσία και σε διεθνή ύδατα, είναι επίσης άκυροι για την Τουρκία. Η Τουρκία δεν θα αποδεχτεί καμία μονομερή και παράνομη ενέργεια που μπορεί να ληφθεί κατά των νόμιμων δραστηριοτήτων των Τούρκων αλιέων, οι οποίες βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και τα ιστορικά δικαιώματα.

Με αυτή την κατανόηση, επαναλαμβάνουμε ότι η Τουρκία διατηρεί τη θέση της ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίλυση των προβλημάτων με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και την καλή γειτονία, στο πλαίσιο της Διακήρυξης των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία της 7ης Δεκεμβρίου 2023.