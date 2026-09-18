Νέα πρόκληση από την Άγκυρα: Υπερπτήσεις οπλισμένων τουρκικών μαχητικών πάνω από τη Ρω

Σε νέα πρόκληση κατά της Αθήνας προχώρησε την Παρασκευή (18/9) η Άγκυρα, καθώς καταγράφησε ένταση στο Αιγαίο, με τουρκικά F-16 και UAV να πραγματοποιούν υπερπτήσεις.

Με την τουρκική προκλητικότητα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η γειτονική χώρα κλιμακώνει την ένταση προχωρώντας σε δύο διαδοχικές υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος.

Συγκεκριμένα, στο στόχαστρο των τουρκικών δυνάμεων βρέθηκαν η Νήσος Ρω στο νοτιοανατολικό άκρο της χώρας και η Ζουράφα στο βορειοανατολικό Αιγαίο, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της Άγκυρας για διαρκή αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από τον Βορρά μέχρι τον Νότο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προ ημερών είχε επιθεωρήσει το ακριτικό φυλάκιο στη Ρω ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η τουρκική αεροπορία χρησιμοποίησε τόσο επανδρωμένα μαχητικά όσο και τεχνολογικά μέσα για να πλήξει την εθνική κυριαρχία.

Για την ακρίβεια, σχηματισμός τουρκικών μαχητικών F-16 πραγματοποίησε προκλητική υπερπτήση άνωθεν της Μ/Ν Ρω, με την ελληνική πλευρά να υπογραμμίζει το γεγονός ότι δύο από τα μαχητικά που εισήλθαν στο FIR Αθηνών ήταν οπλισμένα.

Σχεδόν ταυτόχρονα, τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) πραγματοποίησε τη δεύτερη υπερπτήση της ημέρας, πετώντας απευθείας πάνω από τη Μ/Ν Ζουράφα, αναδεικνύοντας τη συστηματική χρήση drones για τη διεξαγωγή παρενοχλήσεων.

Η συνολική κινητικότητα των 10 τουρκικών αεροσκαφών (4 F-16, 5 UAV και 1 αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72) απλώθηκε σε όλο το μέτωπο του Βορειοανατολικού, Κεντρικού και Νοτιοανατολικού Αιγαίου, καταγράφοντας 13 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 7 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Το σύνολο των τουρκικών μέσων αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε άμεσα από τα ελληνικά μαχητικά επιφυλακής, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 18η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 2 (2Χ2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 6 (1 ATR-72 και 5 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 10

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2 F-16

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 13 (εκ των οποίων 2 από τα F-16, 2 από το ATR-72 και 9 από τα UAV )

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 7 ( 2 από τα F-16 και 5 από τα UAV )

ΥΠΕΡΠΤΗΣΕΙΣ : 2 ( 1 από τον ένα σχηματισμό F-16 άνωθεν Μ/Ν Ρω και 1 από UAV άνωθεν Μ/Ν Ζουράφα)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο