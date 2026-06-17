Νέα προγράμματα LEADER του Νομού Θεσσαλονίκης για τα δημόσια έργα 2,35 εκ. ευρώ από την ΑΝΕΘ

Προσκλήσεις για την έναρξη των δυο νέων προγραμμάτων LEADER του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον Νομό Θεσσαλονίκης πρόκειται να εκδόσει η ΑΝΕΘ (Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ ΑΟΤΑ) για τα δημόσια έργα και δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν, με συνολικό προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 2,35 εκ. ευρώ.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της ΑΝΕΘ, Θωμάς Βράνος, «στόχος μας είναι να καλύψουμε σημαντικές κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες σε όλη τη Θεσσαλονίκη εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος με τα δυο νέα προγράμματα Leader. Γι’ αυτό και καλώ τους Δήμους που συμμετέχουν και όλους τους δυνητικούς δικαιούχους, να καταθέσουν τις προτάσεις τους, καθώς οι νέες προσκλήσεις αφορούν σε έργα και δράσεις δημόσιου χαρακτήρα. Τα έργα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν αφορούν σε παιδικούς σταθμούς, χώρους άθλησης, πολιτιστικά κέντρα και γενικότερα υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών, όπως επίσης σε δράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και σε έργα ενίσχυσης υποδομών μικρής κλίμακας για δημόσια χρήση, υποδομών αναψυχής και τουριστικών υποδομών. Ταυτόχρονα μπορούμε να υποστηρίξουμε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, αλλά και μελέτες για τον πολιτισμό, έργα αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και υποδομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές. Τα δυο νέα προγράμματα έχουν τη δομή και τη φιλοσοφία των αντίστοιχων προγραμμάτων που έχουμε ήδη υλοποιήσει σε συνεργασία με τους φορείς στους Δήμους Βόλβης, Λαγκαδά, Θερμαϊκού, Θέρμης, Πυλαίας – Χορτιάτη, Δέλτα, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου. Η επιτυχία των προηγούμενων προγραμμάτων εγγυάται και την επιτυχία των νέων, αλλά και την ταχύτερη αξιοποίηση των πόρων, καθώς όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να μετατρέψουμε τα διαθέσιμα κονδύλια σε μετρήσιμα έργα για κάθε συμπολίτη μας».

Η ΑΝΕΘ το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιήσει ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα δυο νέα προγράμματα σε όλους τους Δήμους βάσει συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο επισυνάπτεται.

Το πρώτο πρόγραμμα που αφορά στους Δήμους Βόλβης, Λαγκαδά, Θερμαϊκού, Θέρμης και Πυλαίας – Χορτιάτη έχει συνολικό προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 1,26 εκ. ευρώ.

Αντιστοίχως, το δεύτερο πρόγραμμα αφορά στους Δήμους Δέλτα, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου και έχει συνολικό προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 1,09 εκ. ευρώ.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι τοπικοί φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, που έχουν σχετική αρμοδιότητα, τοπικοί σύλλογοι και οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.