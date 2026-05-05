Νέα παρέμβαση Τραμπ: «Έχουμε καταστρέψει πλήρως το ναυτικό του Ιράν»

Την θέση ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει πλήρως το ναυτικό του Ιράν, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο.

«Τους νικήσαμε κατά κράτος. Τώρα έχουν περιοριστεί σε μικρά σκάφη με πολυβόλα στο μπροστινό μέρος», δήλωσε για το Ιράν, επαναλαμβάνοντας ισχυρισμούς περί καταστροφής του ναυτικού του. «Κάθε πλοίο που είχαν βρίσκεται τώρα στον βυθό της θάλασσας», πρόσθεσε.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

«Αυτοί είναι άρρωστοι άνθρωποι και δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Η δύναμη ενός πυρηνικού όπλου είναι κάτι για το οποίο δεν θέλω καν να μιλήσω. Αλλά αυτό δεν θα συμβεί. Και τους έχουμε νικήσει κατά κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αψιμαχίες» στα Στενά του Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις πρόσφατες συγκρούσεις στα Στενά του Ορμούζ ως «αψιμαχία», επιμένοντας ότι το Ιράν δεν διαθέτει πραγματικές δυνατότητες αντίδρασης.

«Σήμερα φτάσαμε σε ιστορικό υψηλό στο χρηματιστήριο, παρά εκείνη τη μικρή αψιμαχία. Την αποκαλώ αψιμαχία επειδή το Ιράν δεν έχει καμία ελπίδα. Ποτέ δεν είχε. Το ξέρουν».

«Θα το μάθετε»

Ο Τραμπ αρνήθηκε να πει τι θα αποτελούσε παραβίαση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με το CNNi.

«Θα το μάθετε, γιατί θα σας ενημερώσω… ξέρουν τι να κάνουν. Ξέρουν τι να μην κάνουν», δήλωσε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Το Ιράν, είπε, «ψάχνει τριγύρω για μικρά σκάφη για να προσπαθήσει να ανταγωνιστεί το σπουδαίο Ναυτικό μας», είπε.

«Μικρό τίμημα» η άυξηση των τιμών της ενέργειας

Ο Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να υποβαθμίσει τις επιπτώσεις του πολέμου, δικαιολογώντας την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου ως ένα «μικρό τίμημα» για να εξαλειφθούν οι προσπάθειες του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο Τραμπ υπονόησε ότι η τιμή ενός βαρελιού πετρελαίου δεν έχει κλιμακωθεί τόσο υψηλά όσο περίμενε.

«Πίστευα επίσης ότι το πετρέλαιο θα ανέβαινε στα 200 δολάρια, 250 δολάρια, ίσως και 300 δολάρια, και ξέρω ότι θα είναι βραχυπρόθεσμο», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ συνέχισε: «Κοιτάζω σήμερα, είναι περίπου στα 102 (δολάρια) και αυτό είναι ένα πολύ μικρό τίμημα που πρέπει να πληρώσετε για να απαλλαγείτε από ένα πυρηνικό όπλο από ανθρώπους που είναι πραγματικά ψυχικά διαταραγμένοι».

Όταν τελειώσει ο πόλεμος, είπε ο Τραμπ, η τιμή του πετρελαίου «απλώς θα εξισωθεί».

Η μέση τιμή ενός γαλονιού βενζίνης στις ΗΠΑ, είναι τώρα 4,48 δολάρια και αυτό έχει κλιμακωθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες, αυξημένο κατά 31 σεντς αυτή την εβδομάδα. Η μέση τιμή του φυσικού αερίου έχει αυξηθεί περίπου κατά 50% από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση πριν από περισσότερες από εννέα εβδομάδες.