ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ: Ανταλλακτική βιβλιοθήκη στο γυάλινο περίπτερο του πάρκου γλυπτών

Σε ανταλλακτική βιβλιοθήκη αναμένεται να μετατραπεί το γυάλινο περίπτερο, στο πάρκο γλυπτών, στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης.

Προσδοκία του δήμου Θεσσαλονίκης είναι ο χώρος αυτός να αποτελέσει σημείο αναφοράς για μαθητές, φοιτητές αλλά και για κάθε πολίτη που επιθυμεί να έλθει σε επαφή με το βιβλίο.

Στο περίπτερο αναψυχής της νέας παραλίας θα οργανώνονται δράσεις φιλαναγνωσίας και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ στο πλαίσιο λειτουργίας της δημοτικής ανταλλακτικής βιβλιοθήκης θα προωθούνται συνεργασίες με σχολεία και συλλόγους.

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου.