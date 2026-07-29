Νέα όψη για το Επταπύργιο – Στο δημοτικό συμβούλιο η μελέτη για την ανάπλαση του εμβληματικού δημόσιου χώρου της Άνω Πόλης

της Βαρβάρας Ζούκα

Ένας από τους πιο εμβληματικούς δημόσιους χώρους της Άνω Πόλης, η πλατεία μπροστά από το Επταπύργιο, σχεδιάζεται να αποκτήσει νέα εικόνα. Απόψε, στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική προμελέτη για την ανάπλαση της εισόδου του ιστορικού φρουρίου και των οδών που οδηγούν σε αυτό, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας παρέμβασης που φιλοδοξεί να αναδείξει τον δημόσιο χώρο και να τον καταστήσει αντάξιο της ιστορικής και πολιτιστικής αξίας του μνημείου.

“Το Επταπύργιο είναι μοναδικό μνημείο. Για να φτάσεις, όμως, στο Επταπύργιο, ζεις όλα τα κακά των Ελληνικών πόλεων στη χειρότερη μορφή τους. Στο Δημοτικό Συμβούλιο θα παρουσιάσουμε τη μελέτη για την ανάπλαση και την αξιοπρεπή σύνδεση του μνημείου με την πόλη. Ασφάλεια, προσβασιμότητα και βιοκλιματική αναβάθμιση είναι τρία από τα πολλά ζητούμενα”, αναφέρει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας Πρόδρομος Νικηφορίδης, κάνοντας γνωστό ότι για την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης του έργου ο δήμος Θεσσαλονίκης θα απευθυνθεί στο Πράσινο Ταμείο.

Η προμελέτη αποτελεί δωρεά προς τον δήμο Θεσσαλονίκης από μέρους των αρχιτεκτόνων μηχανικών Εμμανουήλ Νικηφόρου, Λεωνίδα Τσομπόλη, Αλεξάνδρας Τζόλου και Δήμητρας Δόλλα. Στόχος της προμελέτης είναι η αναμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου που αναπτύσσεται μπροστά από το Φρούριο Επταπυργίου, καθώς και των βασικών οδών πρόσβασης προς αυτό, με στόχο την ολοκληρωμένη λειτουργική, αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής, την ενίσχυση της προσβασιμότητας και τη δημιουργία ενός δημόσιου χώρου υψηλής ποιότητας για κατοίκους και επισκέπτες.

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει τον κοινόχρηστο χώρο-πλατεία που αναπτύσσεται μπροστά από το Φρούριο Επταπυργίου, τις οδούς Ι. Παπαρέσκα, Ι. Μακρυγιάννη και Δ. Τζαχείλα, καθώς και τους άμεσα γειτνιάζοντες κοινόχρηστους χώρους που απαιτούνται για τη λειτουργική και αισθητική ενοποίηση της ανάπλασης.

Η περιοχή επέμβασης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δημόσιους χώρους της Άνω Πόλης, καθώς συγκροτεί την κύρια είσοδο στο Φρούριο Επταπυργίου, ένα μνημείο ιδιαίτερης ιστορικής, αρχαιολογικής και πολιτιστικής σημασίας για τη Θεσσαλονίκη.

Προβλέπονται μεταξύ άλλων νέα διαμόρφωση της πλατείας, ανασχεδιασμός των διαδρομών πεζών και οχημάτων, περισσότερο πράσινο, νέος αστικός εξοπλισμός, αναβάθμιση του φωτισμού και παρεμβάσεις που θα εξασφαλίζουν καθολική προσβασιμότητα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στην ανάδειξη των αρχαιολογικών στοιχείων που υπάρχουν στην περιοχή και στη δημιουργία ενός ιστορικού περιπάτου που θα οδηγεί στο μνημείο.