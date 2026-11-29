Νέα πολιτική «ντρίμπλα» του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet, ο Νετανιάχου πρόσθεσε μη γνωστοποιημένους όρους στην πρότασή του για την εναλλαγή στην πρωθυπουργία. Παράλληλα, αξιώνει να παραμείνει πρώτος πρωθυπουργός για αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα, προκειμένου να επιβλέψει ένα ενδεχόμενο «περιστατικό ασφαλείας» με το Ιράν στο εγγύς μέλλον.

Ουσιαστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπαναχώρησε και θέλει να είναι αυτός πρώτος πρωθυπουργός.

Το Ynet αναφέρει ότι ο Άιζενκοτ απέρριψε κατηγορηματικά έναν τέτοιο όρο.

Η συνάντηση μεταξύ του Γκάντι Άιζενκοτ και του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου θα ξεκινήσει με ενημέρωση για θέματα ασφαλείας στο αρχηγείο «Κίρια» (Kirya) των IDF στο Τελ Αβίβ, αναφέρει σε δήλωσή του ο Άιζενκοτ.

Χθες, ο Νετανιάχου δήλωσε πρόθυμος να αναλάβει τη θέση του πρωθυπουργού σε δεύτερη φάση, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας εναλλαγής μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, στην οποία θα προηγούνταν ο Άιζενκοτ. Η κίνηση αυτή φάνηκε να αποτελεί σημαντική παραχώρηση, ενώ παράλληλα έδειξε να προκαλεί ρήγματα στο μπλοκ των κομμάτων που επιδιώκουν τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, χωρίς τη συμμετοχή του κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου.

Ο Άιζενκοτ απάντησε δίνοντας στον Νετανιάχου και το κόμμα του, το Λικούντ, προθεσμία 24 ωρών για την επίτευξη συμφωνίας, και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ξεκινήσουν απευθείας συνομιλίες.