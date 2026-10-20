Νέα NAVTEX από την Τουρκία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Νέα NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία για την περιοχή όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι έρευνες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας -Κύπρου, επαναλαμβάνοντας με την κίνηση αυτή την προκλητική αξίωσή της το έργο να γίνει κατόπιν έγκρισής της.

Η νέα NAVTEX της Τουρκίας αφορά τις περιοχές όπου θα πραγματοποιηθούν οι έρευνες από το πλοίο Abeille Marengo, εντός της κυπριακής ΑΟΖ, που έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την 21η Οκτωβρίου 2026.

Την προηγούμενη εβδομάδα η Άγκυρα είχε εκδόσει δύο διαδοχικές αντι-NAVTEX για την ίδια περιοχή αμφισβητώντας ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα και τις δικαιοδοσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, με αφορμή την πολυεθνική άσκηση EUNOMIA, εξέδωσε NAVTEX με την οποία χαρακτήριζε αναρμόδιο τον Σταθμό Ηρακλείου που δέσμευε την συγκεκριμένη περιοχή, επανεκδίδοντας την δικιά της NAVTEX για την πολυεθνική άσκηση σε περιοχή νοτίως του Καστελλόριζου.

Η τουρκική NAVTEX

NAVTEX για την άσκηση EUNOMIA νότια του Καστελλόριζου

Νωρίτερα, η Άγκυρα, λίγες ώρες μετά τις «προειδοποιήσεις» προς την Γαλλία για τις έρευνές της στην περιοχή, βρήκε αφορμή την πολυεθνική άσκηση EUNOMIA, για να ξεδιπλώσει την βεντάλια των προκλήσεων θέλοντάς να δημιουργήσει τετελεσμένο ως προς το ποιος δίνει άδειες για οποιαδήποτε δραστηριότητα στην περιοχή.

Συγκεκριμένα ο σταθμός της Αττάλειας της τουρκικής υδρογραφικής υπηρεσίας, έσπευσε να εκδώσει αγγελία προς ναυτιλλομένους (NAVTEX), με την οποία χαρακτηρίζει αναρμόδιο τον Σταθμό Ηρακλείου που δεσμεύει την συγκεκριμένη περιοχή, επανεκδίδοντας την δικιά της NAVTEX για τη διεξαγωγή της πολυεθνικής άσκησης «EUNOMIA» σε περιοχή νοτίως του Καστελλόριζου.

Ο Σταθμός του Ηρακλείου είχε εκδώσει αργά χθες NAVTEX για τη διεξαγωγή της πολυεθνικής άσκησης πυρών «EUNOMIA», στις 19 Οκτωβρίου, σε περιοχή νοτίως του Καστελλόριζου, από την οποία αναμένεται να περάσει και το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και εκδοθεί η σχετική NAVTEX.

Η περιοχή που έχει δεσμευτεί για την άσκηση EUNOMIA από τον σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού. Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού

Η διακλαδική άσκηση EUNOMIA

Η αεροναυτική άσκηση EUNOMIA διεξάγεται κάθε έτος στο πλαίσιο της Τετραμερούς Πρωτοβουλίας και συνιστά μία από τις πλέον καθοριστικές στρατιωτικές δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Στη μεγάλη αυτή διακλαδική άσκηση συμμετέχουν ενεργά οι ένοπλες δυνάμεις τεσσάρων ευρωπαϊκών κρατών: Της Ελλάδας, της Κύπρου, της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Κύριος αντικειμενικός σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων, η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, καθώς και η διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας σε μια θαλάσσια ζώνη υψηλής γεωστρατηγικής σημασίας.