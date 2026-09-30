Νέα μέτρα από Μητσοτάκη: Ρυθμίσεις έως 120 δόσεις, 15 λεπτά η επιδότηση ντίζελ, κάτω από 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης

Τέσσερις νέες παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μιλώντας για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας στο ταραγμένο τοπίο των διεθνών εξελίξεων, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για μία «αλυσιδωτή καταιγίδα σε όλα τα κράτη», δηλώνοντας παράλληλα ότι επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. «Δεν χρειάζεται άλλη μία εθνική κρίση μέσα σε μία παγκόσμια κρίση» διαμήνυσε ο κ. Μητσοτάκης.

Τόνισε πως η κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα, γνωστοποιώντας πως η Ελλάδα κατέθεσε στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε ο πρωθυπουργός, απέστειλε και σχετική επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και στον πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Οι παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

Σε μία προσπάθεια στήριξης των πολιτών, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τέσσερις παρεμβάσεις, οι οποίες όπως είπα θα εξετάζονται ανά 15ήμερο.

Οι τέσσερις παρεμβάσεις:

-Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120, με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ.

-Τίθενται αυστηρότεροι όρους στους servicers προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πλειστηριασμό ή κατάσχεση. Αν servicer παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.

-Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75 – θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου.

-Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά – Τα διυλιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των διυλιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου.