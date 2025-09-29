Νέα μελέτη: Τα φρούτα προστατεύουν τους πνεύμονες από την ατμοσφαιρική ρύπανση

Η αυξημένη κατανάλωση φρούτων μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά απέναντι στις βλαβερές συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στους πνεύμονες, σύμφωνα με νέα μελέτη του Πανεπιστημίου του Λέστερ.

Οι ερευνητές αποδίδουν το εύρημα αυτό στις αντιοξειδωτικές ουσίες που υπάρχουν φυσικά στα φρούτα, οι οποίες φαίνεται να ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού απέναντι στα μικροσωματίδια της ρύπανσης.

Σύμφωνα με την έρευνα, που βασίστηκε σε δεδομένα περισσότερων από 200.000 ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο, η προστατευτική επίδραση ήταν εντονότερη στις γυναίκες που κατανάλωναν τέσσερις ή περισσότερες μερίδες φρούτων ημερησίως. Οι άνδρες, που γενικά ανέφεραν ότι τρώνε λιγότερα φρούτα από τις γυναίκες, δεν εμφάνισαν το ίδιο επίπεδο προστασίας.

Ζήτημα η πρόσβαση σε υγιεινά τρόφιμα

«Γνωρίζουμε ότι μια διατροφή πλούσια σε φρούτα στηρίζει τη λειτουργία των πνευμόνων. Η συγκεκριμένη μελέτη είναι ένα βήμα παραπέρα, δείχνοντας ότι μπορεί να αντισταθμίσει και τις επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης», σχολίασε στον Independent η Sarah Sleet, διευθύνουσα σύμβουλος της φιλανθρωπικής οργάνωσης Asthma + Lung UK.

«Τα φρούτα και τα λαχανικά – ιδιαίτερα όσα είναι πλούσια σε βιταμίνες C και K – βοηθούν τους πνεύμονες να λειτουργούν καλύτερα. Βέβαια, η κατανάλωση φρούτων δεν αντικαθιστά τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, αλλά η ένταξή τους σε μια ισορροπημένη διατροφή φαίνεται να ενισχύει την αντοχή μας σε εξωτερικές πιέσεις όπως η ρύπανση», συμπλήρωσε.

Η Sleet υπογράμμισε επίσης την κοινωνική διάσταση του ζητήματος, σημειώνοντας ότι η πρόσβαση σε υγιεινά τρόφιμα δεν είναι ίση για όλους, κυρίως λόγω κόστους, ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση πλήττει δυσανάλογα περισσότερο τους φτωχότερους και τις εθνοτικές μειονότητες. «Η κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει την άνιση έκθεση στη ρύπανση, η οποία επιτείνει τις ανισότητες στην υγεία», είπε.

Η φιλανθρωπική οργάνωση καλεί την κυβέρνηση να θεσπίσει αυστηρότερους, νομικά δεσμευτικούς στόχους για την ποιότητα του αέρα, οι οποίοι να συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η έκθεση στα μικροσωματίδια PM2.5

Για να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ υγιεινής διατροφής και καλύτερης λειτουργίας των πνευμόνων, ακαδημαϊκοί από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ αξιοποίησαν τα δεδομένα της UK Biobank από 207.421 συμμετέχοντες. Συγκρίθηκαν οι διατροφικές συνήθειες –κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και δημητριακών ολικής άλεσης– με δείκτες πνευμονικής λειτουργίας (FEV1, δηλαδή ο όγκος αέρα που εκπνέεται μέσα σε ένα δευτερόλεπτο). Παράλληλα, μετρήθηκαν τα επίπεδα ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια PM2.5, που προέρχονται κυρίως από καυσαέρια και βιομηχανικές δραστηριότητες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι για κάθε έκθεση σε 5 μικρογραμμάρια PM2.5 ανά κυβικό μέτρο αέρα, η πνευμονική λειτουργία μειωνόταν κατά 78,1 ml στους ανθρώπους με χαμηλή κατανάλωση φρούτων. Στις γυναίκες που κατανάλωναν πολλές μερίδες φρούτων, η μείωση ήταν αισθητά μικρότερη – 57,5 ml.

Η Pimpika Kaewsri, υποψήφια διδάκτορας το Κέντρο Περιβαλλοντικής Υγείας και Βιωσιμότητας του Πανεπιστημίου του Λέστερ, παρουσίασε τα ευρήματα στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αναπνευστικής Εταιρείας στο Άμστερνταμ. «Η μελέτη μας επιβεβαίωσε ότι μια υγιεινή διατροφή συνδέεται με καλύτερη πνευμονική λειτουργία και στα δύο φύλα, ανεξάρτητα από την έκθεση σε ρύπανση. Ωστόσο, οι γυναίκες που κατανάλωναν τέσσερις ή περισσότερες μερίδες φρούτων ημερησίως εμφάνιζαν μικρότερες μειώσεις, κάτι που πιθανόν εξηγείται από τις αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ουσίες που υπάρχουν φυσικά στα φρούτα», ανέφερε.

Η μελέτη ενισχύει την αντίληψη ότι η διατροφή μπορεί να λειτουργήσει ως κρίσιμος παράγοντας προστασίας απέναντι στην ατμοσφαιρική ρύπανση, χωρίς όμως να υποκαθιστά την ανάγκη για ισχυρότερα μέτρα περιβαλλοντικής πολιτικής.