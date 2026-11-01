Νέα μελέτη αναδεικνύει τη διατροφική αξία των απορριμμάτων φρούτων και λαχανικών

Καθημερινά, κατά την προετοιμασία των γευμάτων, μέρος των φρούτων και των λαχανικών καταλήγει στα απορρίμματα, καθώς θεωρούμε τις φλούδες, τους μίσχους και τους σπόρους άχρηστα υπολείμματα. Ωστόσο, νέα έρευνα του King’s College London αναδεικνύει τη σημαντική διατροφική αξία αυτών των μερών, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν πολύτιμη πηγή φυτικών ινών, με πιθανά οφέλη τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για το περιβάλλον. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η πρόσληψη φυτικών ινών υπολείπεται των συνιστώμενων ορίων στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, την ώρα που η σπατάλη τροφίμων έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις.

Οι ερευνητές εξέτασαν 12 από τα πιο συνηθισμένα φρούτα και λαχανικά, μεταξύ των οποίων ο ανανάς, το καρπούζι, η κολοκύθα butternut, το μπρόκολο και οι πιπεριές. Τα ευρήματα ήταν, όπως αναφέρουν, εντυπωσιακά: οι φλούδες, οι φλοιοί, οι σπόροι και τα κοτσάνια περιείχαν περισσότερες φυτικές ίνες από το εδώδιμο εσωτερικό των προϊόντων.

Τα ευρήματα της μελέτης

Η φλούδα και ο πυρήνας του ανανά παρουσίασαν τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, με ποσοστό κατά 453,7% υψηλότερο σε σύγκριση με τη σάρκα του. Με άλλα λόγια, θα χρειάζονταν περίπου πέντε μερίδες από τη σάρκα του φρούτου για να φτάσει κανείς την αντίστοιχη ποσότητα φυτικών ινών.

Η φλούδα και οι σπόροι της κολοκύθας butternut περιείχαν 9,25 γραμμάρια φυτικών ινών ανά 100 γραμμάρια, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τρίτο της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης των 30 γραμμαρίων στη Βρετανία.

Αντίστοιχα, η φλούδα του καρπουζιού περιείχε 2,10 γραμμάρια φυτικών ινών ανά 100 γραμμάρια, ποσότητα περίπου ισοδύναμη με εκείνη μιας φέτας ψωμιού ολικής άλεσης. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι τα μέρη που συνήθως απορρίπτονται αντιστοιχούν στο 25% έως 48% του συνολικού βάρους των φρούτων και των λαχανικών.

Οι ερευνητές εξέτασαν κατά πόσον η διατροφική προσέγγιση «root-to-tip», η οποία περιλαμβάνει την ενσωμάτωση των απορριπτόμενων βρώσιμων τμημάτων των φυτών στα γεύματα, θα μπορούσε να αυξήσει την πρόσληψη φυτικών ινών και να μειώσει τη σπατάλη τροφίμων.

«Σημαντικό είναι να διευκρινιστεί ότι δεν ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να καταναλώνουν 100 γραμμάρια φλούδας και σπόρων κολοκύθας butternut για να αυξήσουν την πρόσληψη φυτικών ινών», δήλωσαν οι ερευνητές.

«Αντίθετα, αξιοποιώντας καλύτερα τα μέρη των φρούτων και των λαχανικών που συχνά παραβλέπουμε στα καθημερινά γεύματα, μπορούμε να αυξήσουμε την πρόσληψη φυτικών ινών με έναν απλό και βιώσιμο τρόπο», πρόσθεσαν.

Οι φυτικές ίνες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία του πεπτικού συστήματος και συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη τύπου 2 και ορισμένων μορφών καρκίνου.

Οι περιορισμοί της μελέτης και η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα

Οι ερευνητές αναγνώρισαν, ωστόσο, ορισμένους περιορισμούς της μελέτης. Μεταξύ αυτών είναι ο μικρός αριθμός ειδών φρούτων και λαχανικών που εξετάστηκαν, οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και η ανάγκη να αξιολογηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι από την κατανάλωση της φλούδας.

«Οι μελλοντικές έρευνες θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τυχόν ανεπιθύμητες συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από την αυξημένη κατανάλωση μερών των φυτών στο πλαίσιο της προσέγγισης “root-to-tip”. Σε αυτές περιλαμβάνεται η διαχείριση της έκθεσης σε φυτικές ουσίες με αντιθρεπτική δράση, οι οποίες ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όταν καταναλώνονται σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα ασφαλή όρια», σημείωσαν οι συγγραφείς.

Ως πιθανούς παράγοντες ανησυχίας ανέφεραν τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, τα βαρέα μέταλλα και τις φυσικά απαντώμενες τοξικές ενώσεις, τα οποία χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα, η μελέτη δεν εξέτασε αν η ενσωμάτωση της φλούδας, των σπόρων και των πυρήνων στη διατροφή οδηγεί πράγματι σε βελτίωση της υγείας.

Οι ερευνητές υπογράμμισαν ότι απαιτούνται πρόσθετες μελέτες, προκειμένου να υπολογιστεί με ακρίβεια πόσο μπορεί να αυξηθεί η πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της αξιοποίησης περισσότερων μερών των φυτών και να διερευνηθούν οι επιπτώσεις αυτής της πρακτικής στην υγεία.

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν προϋποθέτει ριζικές αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες. Το ζητούμενο είναι να αναγνωρίσουμε τη διατροφική αξία συστατικών που έχουμε συνηθίσει να πετάμε.