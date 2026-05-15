Νέα κόντρα Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Είστε αισχρή» – «Βδέλυγμα είσαι»

Σε σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου εξελίχθηκε η συζήτηση στη Βουλή σχετικά με την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η κόντρα ξεκίνησε όταν η κα Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας πως έχει χρηματίσει την κ.Καρακίτσου ώστε να πει ψέματα.

Πρόκειται για την πρώην εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας η οποία έχει προχωρήσει σε καταγγελία κατά του κόμματος για δεδουλευμένα τα οποία, όπως αναφέρει, δεν της έχουν καταβληθεί.

Ο κ. Γεωργιάδης, στην απάντησή του κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής τη φορολογική δήλωση της Πλεύσης Ελευθερίας για το έτος 2025 στο οποίο φαίνεται ότι η εργαζόμενη απασχολούταν στο κόμμα όλο το έτος και δεν είχε απολυθεί τον Φεβρουάριο, όπως υποστηρίζει η. Κωνσταντοπούλου.

«Κάθε φορά που θα ισχυρίζεστε ψευδώς, ότι υπάρχει εργαζόμενος ή εργαζόμενοι, που είναι απλήρωτος ενώ εργάζεται θα μηνύεστε» άρχισε να λέει η κ. Κωνσταντόπουλου η οποία κατηγόρησε τον κ. Γεωργιάδη πως πλήρωσε την κ. Καρακίτσου προκειμένου να πει ψέματα.

«Η κ. Καρακίτσου έπαψε να εργάζεται μέσα Φεβρουαρίου του 2025, δεν εργάστηκε ποτέ εκ τότε, δεν διεκδίκησε ποτέ εκ τότε δεδουλευμένα. Αντιθέτως έστελνε μηνύματα τα οποία είναι όλα γραπτά και λένε πόσο με ευχαριστεί, πόσο με εκτιμά, πόσο εκτιμά την Πλεύση Ελευθερίας. Είναι γνωστό ότι η γυναίκα αυτή πρώτον, κάνει καριέρα ως τραγουδίστρια, έχει κλεισμένες εμφανίσεις ως τραγουδίστρια από τον Μάρτιο του 2025 και μετά, βρισκόταν στην Πάρο και όχι στην Αθήνα όλο το διάστημα που εσείς ισχυρίζεστε ψευδώς και συκοφαντικώς ότι δήθεν ήταν εργαζόμενη» συνέχισε σε άλλο σημείο της τοποθέτησης της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Προκειμένου να στηρίξει τα λεγόμενά της, η κ. Κωνσταντόπουλου ανέφερε πως η κ. Καρακίτσου επί πολλούς μήνες εργαζόταν ως νταντά στην Πάρο και μάλιστα φωτογραφιζόταν με μαγιό στο νησί και δημοσίευε τις φωτογραφίες στα social media.

«Όλα αυτά που λέτε είναι χυδαία ψεύδη τα οποία οργανώσατε όλοι μαζί για να πλήξετε το κίνημα που βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων» συνέχισε η κ. Κωνσταντοπούλου ανεβάζοντας τους τόνους.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ζήτησε το λόγο να απαντήσει επί προσωπικού στην Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή την κατηγορία περί χρηματισμού της κ. Καρακίτσου προκειμένου να σπιλώσει την Πλεύση Ελευθερίας.

Όταν όμως ξεκίνησε να απαντά, οι φωνές της Ζωής Κωνσταντοπούλου έφεραν αναστάτωση στη Βουλή. Μάλιστα, δεν δίστασε να φωνάξει, μπροστά σε παιδιά δημοτικού, στον υπουργό Υγείας πως «είσαι φασίστας». Φράση που έφερε την αντίδραση του προέδρου της Βουλής και της έκανε παρατήρηση, ενώ σημείωσε πως στα θεωρεία υπάρχουν παιδιά του δημοτικού και απαιτεί να διατηρηθεί ένα επίπεδο στην συνεδρίαση.

Η κ. Κωνσταντοπούλου τότε επανέλαβε τη φράση της. Όταν τελικά κατάφερε να μιλήσει ο κ. Γεωργιάδης, ξεκίνησε την τοποθέτησή του υπενθυμίζοντας πως η. Καρακίτσου εκτός από πρώην εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας είναι και νυν κουνιάδα της κ. Κεφαλά.

Οι αντιδράσεις από την κ. Κωνσταντοπούλου συνεχίστηκαν με την επισήμανση στον κ. Γεωργιάδη πως «δεν έχετε δει τίποτα ακόμα!».

Γεωργιάδης σε Κωνσταντοπούλου: Είστε αισχρή

«Ως πρώην υπουργός Εργασίας σας διαβεβαιώ ότι οι καταγγελίες ενός εργαζόμενου δεν είναι όπως παλιά, οι ισχυρισμοί του ενός έναντι του άλλου. Όπου πάντα η κ. Κωνσταντοπούλου θα έλεγε ότι ο εργαζόμενος έχει πάντα δίκιο στην καταγγελία και όχι η επιχείρηση. Πλέον έχουμε ηλεκτρονικά συστήματα καταγραφής. Στην ΕΡΓΑΝΗ απεδείχθη ότι η συγκεκριμένη κυρία Καρακίτσου είναι εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας, δηλωμένη στην ΕΡΓΑΝΗ», απάντησε ο κ. Γεωργιάδης στα όσα είπε η κ.Κωνσταντοπούλου.

Απευθυνόμενος στην κ.Κεφαλά σημείωσε πως τα όσα είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για την κουνιάδα της του προκαλούν αηδία.

«Μου προκαλεί αηδία, πρόκειται περί αίσχους. Είστε αισχρή» είπε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και τόνισε στην κ.Κεφαλά πως θα έπρεπε να υπερασπιστεί την τιμή και υπόληψη της κουνιάδας της.

Στην συνέχεια κατέθεσε στα πρακτικά έγγραφο από την ΑΑΔΕ, τη δήλωση της φορολογίας όπου η Πλεύση Ελευθερίας έχει δηλώσει το 2025 πως έχει πληρώσει στην κ. Καρακίτσου 24,462 ευρώ.

«Καλώ την Επιθεώρηση Εργασίας να τελειώσει επιτέλους τον έλεγχο και να αποφασίσει η ανεξάρτητη αρχή αν υπάρχει παράβαση ή όχι. Διότι έχει γίνει η καταγγελία από την εργαζόμενη πάνω από δύο μήνες», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

«Εσείς είστε αισχρός. Βδέλυγμα είσαι» ακούστηκε να λέει εκτός μικροφώνου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Μαρκόπουλο

Νωρίτερα,η κ. Κωνσταντοπούλου είχε ανέβει στο βήμα της Βουλής όπου κατήγγειλε «φασιστική και αντιδημοκρατική επίθεση» σε βάρος της μιλώντας για «απειλές σωματικές», «χτυπήματα στα έδρανα» και «ιταμές προσβολές» από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος πήρε το λόγο και απάντησε εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας κατηγορώντας την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι «καθημερινά καταλύει τη θεσμική λειτουργία του Κοινοβουλίου» και θυμίζοντας τη «μαύρη προεδρία» της στη Βουλή. «Δεν ανεχόμαστε τις ύβρεις από εκείνη που καθημερινά κακοποιούσε συνεργάτες και εργαζομένους», είπε χαρακτηριστικά.

Η κ. Κωνσταντοπούλου τότε φώναξε από τα έδρανα πως ο κ.Μαρκόπουλος είναι ο «αρχιτραμπούκος της Νέας Δημοκρατίας».

Η έκφραση αυτή προκάλεσε για άλλη μια φορά την παρέμβαση του προεδρείου, που ζήτησε να μη χρησιμοποιούνται τέτοιοι χαρακτηρισμοί.