Νέα κέρδη 0,53% στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Την τρίτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση ολοκλήρωσε το Euronext Athens, ακολουθώντας το θετικό κλίμα που επικράτησε στις ευρωπαϊκές και αμερικανικές αγορές, με τις τραπεζικές μετοχές να διατηρούν τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο.

Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε με θετικό πρόσημο, ωστόσο κατά το πρώτο μισό της συνεδρίασης δέχθηκε πιέσεις, περνώντας προσωρινά σε αρνητικό έδαφος. Η επανεμφάνιση αγοραστικού ενδιαφέροντος άλλαξε σταδιακά την εικόνα, με την αγορά να ανακτά τις απώλειες και να ολοκληρώνει τις συναλλαγές κοντά στα υψηλά ημέρας, στις 2.656,13 μονάδες, με κέρδη 0,53%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 316 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 39 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Οι τράπεζες αποτέλεσαν και σήμερα τον βασικό μοχλό της ανόδου, με τον ΔΤΡ να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση επίσης κοντά στα υψηλά ημέρας, καταγράφοντας κέρδη 0,93%. Το σύνολο σχεδόν των τραπεζικών τίτλων κινήθηκε ανοδικά, με μοναδική εξαίρεση την OPTIMA (-1,69%)

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τεχνική εικόνα των ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ και ΕΥΡΩΒ, οι οποίες κατέγραψαν νέα υψηλά μήνα. Μάλιστα, Alpha Bank και Πειραιώς απέχουν πλέον μόλις 2% από τα πολυετή υψηλά τους, έχοντας ανακτήσει σημαντικό μέρος των απωλειών της πρόσφατης διόρθωσης του Οκτωβρίου, με ανοδικές κινήσεις 19% και 13% αντίστοιχα.

Η εξέλιξη επιβεβαιώνει τη σχετική ισχύ του τραπεζικού κλάδου, καθώς η ταχύτητα της ανάκαμψης και η προσέγγιση των προηγούμενων κορυφών υποδηλώνουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει ισχυρό.

Πρόσθετο υποστηρικτικό παράγοντα αποτελούν οι επικείμενες διανομές προμερισμάτων από τις συστημικές τράπεζες. Η αρχή γίνεται τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου με την αποκοπή του προμερίσματος της Εθνικής Τράπεζας, ύψους 0,26 ευρώ ανά μετοχή. Ακολουθεί η Eurobank στις 23 Νοεμβρίου, με 0,0599 ευρώ ανά μετοχή, και η Alpha Bank στις 30 Νοεμβρίου, με 0,055 ευρώ ανά μετοχή.

Οι διανομές ενισχύουν την εικόνα επιστροφής κεφαλαίων προς τους μετόχους και προσθέτουν ένα ακόμη στοιχείο στην επενδυτική ελκυστικότητα του κλάδου, αν και οι αντίστοιχες αποκοπές συνοδεύονται από τεχνική προσαρμογή των τιμών.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του ΟΤΕ στη διαμόρφωση του Γενικού Δείκτη, λόγω της υψηλής στάθμισής του, με τη μετοχή να κλείνει με κέρδη 1,33%, πάνω από το ψυχολογικό όριο των 19 ευρώ.

Αυξημένο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η μετοχή της HELLENiQ ENERGY, ενόψει της αυριανής ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εννεαμήνου. Οι προσδοκίες για ισχυρή κερδοφορία, χάρη στα ιδιαίτερα ευνοϊκά περιθώρια διύλισης, δημιουργούν προϋποθέσεις ανοδικής αντίδρασης, έπειτα από τις πιέσεις που οδήγησαν τη μετοχή σε απώλειες περίπου 15% τις προηγούμενες εβδομάδες.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο κατά πόσο οι ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς διύλισης έχουν μεταφραστεί σε υψηλότερα λειτουργικά κέρδη και ταμειακές ροές, καθώς και στις δυνατότητες περαιτέρω ανταμοιβής των μετόχων μέσω μερισμάτων.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΚΡΙ ΚΡΙ συνέχισε την ανοδική της πορεία, καταγράφοντας νέα ιστορικά υψηλά με κέρδη 2,72% και αυξημένο όγκο 57 χιλ. τεμαχίων, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία αγοραστών στη μετοχή.

Αντίστοιχα, ο ΑΔΜΗΕ (+3,06%) διατηρεί την πλαγιοανοδική του κίνηση, παραμένοντας κοντά στα ιστορικά υψηλά του. Οι θετικές εξελίξεις γύρω από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις επαναφέρουν στο προσκήνιο τις προοπτικές του επενδυτικού προγράμματος, το οποίο αποτελεί βασικό παράγοντα για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εταιρείας.

Τέλος, σημείο αναφοράς για την αγορά είναι η αποψινή αναθεώρηση των δεικτών MSCI. Οι ανακοινώσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τις προσδοκίες για τις εισροές και εκροές κεφαλαίων, ιδιαίτερα στους τίτλους υψηλής κεφαλαιοποίησης που συμμετέχουν στους σχετικούς δείκτες.

Σε τεχνικό επίπεδο, η διατήρηση της ανοδικής δυναμικής και η προσέγγιση της ζώνης των 2.660–2.665 μονάδων ενισχύουν το ενδιαφέρον για τις επόμενες συνεδριάσεις. Μια επιβεβαιωμένη διάσπαση της συγκεκριμένης περιοχής θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επαναπροσέγγιση των προηγούμενων υψηλών.