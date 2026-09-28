Νέα, έβδομη στη σειρά, προσχώρηση στην «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη»

Η Φανή Κτενίδου, κοινοτική σύμβουλος εκλεγμένη στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα με την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα “Ναι στη Θεσσαλονίκη”, ανακοίνωσε με επιστολή της στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη και στον Πρόεδρο της Ε’ Δημοτικής Κοινότητας Μανώλη Σύλλη, την ανεξαρτητοποίησή της από την παράταξη του κ. Ζέρβα και τη σύμπραξή της με την «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη».

Πρόκειται για την έβδομη, κατά σειρά, προσχώρηση κοινοτικού συμβούλου στην Παράταξη «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη», μετά από εκείνες των Γεώργιου Γκουρτζούνη (Β΄ Δ.Κ.), Θεόδωρου Κοτανίδη (Γ’ Δ.Κ.), Γεωργίας Ατματζίδου (Ε΄ Δ.Κ.), Ελένης Κυπαρυσσιάδου Κουκούδη (Β΄ Δ.Κ.), Αντώνη Φουρλάτου (Δ’ Δ.Κ.) και Δημήτρη Γαρυφαλλίδη (Δ’ Δ.Κ.) το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Dr. Φανή Χαρ. Κτενίδου, DDS

Χειρουργός Οδοντίατρος

Με αίσθημα ευθύνης στους 386 συμπολίτες μου που με τίμησαν με την ψήφο τους, ανακοινώνω την απόφασή μου να ανεξαρτητοποιηθώ από την παράταξη «ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη», με την οποία εξελέγην στο Κοινοτικό Συμβούλιο της E’ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση αυτή αποτελεί αποτέλεσμα ώριμης σκέψης και ενός μακρύτατου προβληματισμού σχετικά με την πορεία της παράταξης και τη δυνατότητα ουσιαστικής συμβολής της στα δημοτικά πράγματα.

Για τρία χρόνια επέλεξα να στηρίξω την παράταξη με συνέπεια, παρουσία και διάθεση για ουσιαστική δουλειά. Ωστόσο, θεωρώ ότι η μέχρι σήμερα πορεία δεν απέδωσε το έργο που θα περίμενα και που, κατά την άποψή μου, έχει ανάγκη η πόλη.

Με αυτή τη λογική, δηλώνω την πρόθεσή μου να συμπράξω με την υπάρχουσα διοίκηση του Λήμου Θεσσαλονίκης και την παράταξη «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη του Λημάρχου μας Στέλιου Αγγελούδη, στηρίζοντας πρωτοβουλίες και δράσεις που θεωρώ ότι μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και στην ανάπτυξη της πόλης.

Η αυτοδιοίκηση, για μένα, δεν μπορεί να περιορίζεται σε παραταξιακές γραμμές. Απαιτεί συνεργασία, συνεννόηση, δουλειά και κυρίως μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Θέλω να συνεχίσω να συμμετέχω ενεργά, να καταθέτω προτάσεις, να αναλαμβάνω πρωτοβουλίες και να συμβάλλω όπου μπορώ, με καθαρό λόγο και με μοναδικό κριτήριο το συμφέρον της Θεσσαλονίκης.

Με εκτίμηση,

Φανή Κτενίδου

Κοινοτική Σύμβουλος

Έ’ Δημοτική Κοινότητα Δήμου Θεσσαλονίκης