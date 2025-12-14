Νέα εποχή στον Δημόσιο τομέα: Αποτελεσματικότητα και διαφάνεια μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους και το 2025

Τα τελευταία χρόνια, η ψηφιακή μεταρρύθμιση του ελληνικού κράτους έχει αναδείξει τη σημασία της δημιουργίας ενός πιο αποδοτικού και ευέλικτου δημόσιου τομέα. Το 2025 αποδεικνύεται ακόμα μια καθοριστική χρονιά για την ενσωμάτωσή της στην καθημερινότητα των πολιτών, με τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών να αυξάνεται συνεχώς.

Οι πρόσφατες στατιστικές καταδεικνύουν ότι η κυβέρνηση, μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει επικεντρωθεί στην απλοποίηση των διαδικασιών, προσφέροντας ενοποιημένες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές.

Επιπλέον, τόσο η αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δημοσίου από τους πολίτες που «έτρεξε» το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και η έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης δείχνουν την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στο κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί έχουν λάβει ιδιαίτερα θετικό πρόσημο από τους πολίτες, κάτι που αποτυπώνεται και στις υψηλές βαθμολογίες που έλαβαν.

Αξιοσημείωτη είναι η απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών, η οποία έχει επιφέρει σημαντικές ετήσιες εξοικονομήσεις κόστους και χρόνου, καθώς και θετικά περιβαλλοντικά οφέλη, εδραιώνοντας τη θέση της ψηφιακής διακυβέρνησης ως πυλώνα της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης.

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους είναι ένα στοίχημα που κερδίζουμε χρόνο με τον χρόνο, με σταθερό στόχο να διευκολύνουμε διαρκώς τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αλληλεπιδρούν με το Δημόσιο. Από το 2019 έως σήμερα, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υλοποιεί με συνέπεια έναν πολυδιάστατο εκσυγχρονισμό, με ξεκάθαρο πολιτικό πρόσημο: μια καλύτερη καθημερινότητα με λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος και τους θεσμούς του.

Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά ουσιαστικής επιτάχυνσης αυτής της προσπάθειας. Τα νούμερα από μόνα τους δε λένε πολλά· αποκτούν όμως πραγματική αξία όταν μεταφράζονται σε λιγότερες ουρές, λιγότερα email και τηλεφωνήματα, λιγότερη ταλαιπωρία για τους πολίτες και οικονομίες κλίμακος για τη Δημόσια Διοίκηση.

Ενδεικτικά, 8,8 εκατομμύρια πολίτες έχουν χρησιμοποιήσει το gov.gr, πραγματοποιώντας περισσότερες από 394,2 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές, γεγονός που αποτυπώνει τη σταθερή ενσωμάτωση των ψηφιακών υπηρεσιών στην καθημερινότητά μας. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο και έδωσαν υψηλές βαθμολογίες στις ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr και του Gov.gr Wallet, στην πρώτη αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το 2026 βρίσκει τη χώρα σε μια ώριμη φάση ψηφιακής μετάβασης, με θεσμική συνέχεια, πολιτική βούληση και ξεκάθαρο προσανατολισμό. Συνεχίζουμε στην ίδια κατεύθυνση: αξιοποιούμε την τεχνολογία όχι ως αυτοσκοπό, αλλά ως εργαλείο για ένα κράτος πιο αποτελεσματικό που συμβάλλει καθοριστικά στην αναπτυξιακή τροχιά της χώρας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

2.211 ψηφιακές υπηρεσίες και έπεται συνέχεια

Μέχρι τώρα, το gov.gr έχει καταφέρει να καλύψει ένα ευρύ φάσμα αναγκών των πολιτών, προσφέροντας 2.211 ψηφιακές υπηρεσίες. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί: το συνολικό πλήθος των ψηφιακών συναλλαγών ξεπερνά τα 394 εκατομμύρια, με 8.880.857 μοναδικούς χρήστες που έχουν εκδώσει τουλάχιστον ένα ηλεκτρονικό έγγραφο ή έχουν υποβάλει μια ηλεκτρονική δήλωση. Αυτές οι υπηρεσίες παρέχουν τη δυνατότητα στους πολίτες να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους από την άνεση του σπιτιού τους, μειώνοντας σημαντικά την ανάγκη για φυσικές επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες.

Αυτό αποτυπώνεται και στα στατιστικά που αφορούν ειδικές κατηγορίες υπηρεσιών. Για παράδειγμα, οι Υπεύθυνες Δηλώσεις παρουσίασαν αύξηση 11.192.280 από τον Δεκέμβριο του 2024 μέχρι σήμερα, φτάνοντας συνολικά τα 38.640.228, ενώ η εξουσιοδότηση ζει έναν δυναμικό εκσυγχρονισμό με 8.622.284 συναλλαγές, δηλαδή αύξηση 1.843.434. Παρομοίως, η ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου έφτασε τα 13.483.750, καταγράφοντας 6.186.145 νέες χρήσεις μόνο το τελευταίο έτος.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προγραμματίζει, επίσης, να ενσωματώσει 270 νέες κοινές υπηρεσίες από τις 13 Περιφέρειες μέσω της πλατφόρμας e-perifereies. Το εν λόγω έργο, που είναι μέρος του νομοσχεδίου για το AI Factory “Pharos”, που συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή στοχεύει στην ψηφιοποίηση και ομογενοποίηση των διαδικασιών, προσφέροντας μια ενιαία και αποτελεσματική εμπειρία στους πολίτες.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η ψηφιακή είσοδος στα γήπεδα μέσω του Gov.gr Wallet που έχει εδραιωθεί στην πράξη . Περισσότερα από 2,4 εκατομμύρια εισιτήρια έχουν προσωποποιηθεί, με 1,77 εκατ. στο ποδόσφαιρο και 670 χιλ. στο μπάσκετ, αποτυπώνοντας την ευρεία υιοθέτηση της νέας ψηφιακής εμπειρίας από τους φιλάθλους.

Το Κτηματολόγιο επίσης, καταγράφει σταθερή και μετρήσιμη πρόοδο, με τα στοιχεία να αποτυπώνουν τη δυναμική των ψηφιακών του υπηρεσιών. Τον Νοέμβριο σημειώθηκε ιστορικό ρεκόρ, καθώς 70.135 πολίτες ολοκλήρωσαν τις υποθέσεις τους ψηφιακά, ενώ οι εκκρεμότητες υποχώρησαν σε ιστορικό χαμηλό για τον μήνα, στις 241.038. Στο διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 30 Νοεμβρίου 2025, έχουν ολοκληρωθεί 629.371 πράξεις, εξυπηρετώντας σχεδόν 630.000 υποθέσεις πολιτών. Την ίδια περίοδο, οι εκκρεμότητες μειώθηκαν από 300.000 στις αρχές του έτους σε 241.038 στο τέλος Νοεμβρίου, με τον ρυθμό αποκλιμάκωσης να έχει επιταχυνθεί το τελευταίο εξάμηνο και πλέον να διαμορφώνεται σε περίπου 5% μείωση ανά μήνα.

Οι αξιολογήσεις δείχνουν το θετικό πρόσημο

Στην αξιολόγηση Δημόσιων Υπηρεσιών που έγινε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών και πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2025, οι Υπεύθυνες Δηλώσεις βαθμολογήθηκαν με 9, το Ποινικό Μητρώο με 8,8 και η Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου με 8,6, μεταξύ άλλων. Το Gov.gr Wallet αξιολογήθηκε με 8,4, ενώ τα ψηφιακά εισιτήρια για αθλητικές εκδηλώσεις συγκέντρωσαν υψηλές βαθμολογίες από όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Σημαντικά είναι και τα θετικά περιβαλλοντικά οφέλη από την ψηφιοποίηση των διαδικασιών, καθώς εκτιμάται ότι η μετάβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες έχει συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 33.000 τόνους και στην εξοικονόμηση 62,5 εκατομμυρίων φύλλων χαρτιού, ενώ έχουν αποτραπεί επίσης 19,1 εκατομμύρια μετακινήσεις ετησίως. Οι πολίτες, σύμφωνα με την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, έχουν δείξει θετική αντίδραση προς τις ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς σχεδόν όλες οι υπηρεσίες του gov.gr έχουν λάβει υψηλές βαθμολογίες.

Συνολικά, η πορεία αυτού του ψηφιακού μετασχηματισμού αποδεικνύει ότι το κράτος προχωρά σε μία εποχή όπου η τεχνολογία λειτουργεί ως βασικός καταλύτης για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης. Αυτή η μετάβαση δεν αγγίζει μόνο την αύξηση της αποτελεσματικότητας, αλλά και την ενίσχυση της διαφάνειας, της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής συνοχής. Με πρωτοβουλίες που βασίζονται στην καινοτομία και την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, το κράτος γυρίζει σελίδα, προσφέροντας στους πολίτες μια καλύτερη, πιο προσιτή και λιγότερο γραφειοκρατική εμπειρία.

Η θεσμική συνέχεια και η πολιτική βούληση είναι κρίσιμα στοιχεία στην πορεία αυτού του εκσυγχρονισμού. Τα δυνατά αποτελέσματα της πρόσφατης ψηφιοποίησης αντικατοπτρίζουν τη σταθερή δέσμευση της Κυβέρνησης να παρέχει υπηρεσίες που να ανταγωνίζονται τον ιδιωτικό τομέα σε ποιότητα και αποδοτικότητα. Η ενσωμάτωσή του ψηφιακού μετασχηματισμού σε μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης υποδεικνύει μία αναπτυξιακή τροχιά που δεν είναι μόνο χρήσιμη, αλλά και ζωτικής σημασίας για την οικονομία της χώρας.

Αναμφίβολα, ο δρόμος για έναν πλήρως ψηφιακό κρατικό τομέα είναι ακόμη μακρύς και απαιτεί συνεχή προσπάθεια, επενδύσεις και εκπαίδευση των πολιτών και των υπαλλήλων σε νέες τεχνολογίες. Παρ’ όλα αυτά, η κατεύθυνση είναι σαφής: η ψηφιοποίηση δεν είναι ένας απλός στόχος, αλλά μια αναγκαιότητα για τη διασφάλιση ενός κράτους πιο προσανατολισμένου στον πολίτη.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους με νούμερα

2.211 ψηφιακές υπηρεσίες

394.220.809 ψηφιακές συναλλαγές (έγγραφα ή δηλώσεις έχουν εκδοθεί/υποβληθεί ηλεκτρονικά)

8.880.857 μοναδικοί χρήστες έχουν χρησιμοποιήσει το gov.gr εκδίδοντας ένα τουλάχιστον έγγραφο ή υποβάλλοντας μια ηλεκτρονική δήλωση

38.640.228 υπεύθυνες δηλώσεις (+11.1 εκατ. από το Δεκέμβριο του 2024)

8.622.284 εξουσιοδοτήσεις (+1.8 εκατ. από το Δεκέμβριο του 2024)

13.483.750 ψηφιακές βεβαιώσεις εγγράφου-γνήσιο υπογραφής (+6.1 εκατ. από το Δεκέμβριο του 2024)

248.350 ψηφιακές βεβαιώσεις ιδιωτικού συμφωνητικού (+118.231 από το Δεκέμβριο του 2024)

21.323.038 σε 46 Ιδρύματα συνολικές συναλλαγές eGov-KYC για την επικαιροποίηση στοιχείων πιστωτικά ιδρύματα/χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί

69.156 σε 6 Ιδρύματα συνολικές συναλλαγές consent για συγκαταθεση μέσω gov.gr & Gov.gr Wallet για τη σύναψη συμβολαίου με παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου

564 σε 2 Ιδρύματα συνολικές συναλλαγές με παρόχους υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, πρόσβαση στο διαδίκτυο και την συνδρομητική τηλεόραση

1.511.005.836 ταυτοποιήσεις πολιτών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες από 1/1/2020 (287.926.742 το 2025)

2.191.854.467 διαλειτουργικότητες που δόθηκαν από 1/1/2020 (512.904.406 το 2025)

3.384.931 ερωτήματα στον ψηφιακό βοηθό mAIgov

Ψηφιακά ταυτοποιημένα εισιτήρια στο Gov.gr Wallet:

Προσωποποιημένα Εισιτήρια 2024-2025: 1481408

Σύνολο Προσωποποιημένων Εισιτηρίων: 2436028

Σύνολο Προσωποποιημένων Εισιτηρίων Ανηλίκων: 364518

Σύνολο Προσωποποιημένων ξένων: 42618

Basketball personalizations: 669.649

Football personalizations: 1.766.379

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ