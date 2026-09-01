Νέα επίθεση Ερντογάν κατά Ισραήλ: Η περιοχή πληρώνει το τίμημα της πολιτικής του

Νέα επίθεση κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνδέοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με την ανάγκη ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας και της διπλωματικής επίλυσης των συγκρούσεων.

«Ολόκληρη η περιοχή μας πληρώνει το τίμημα αυτής της επιθετικής πολιτικής», δήλωσε ο Ερντογάν, ο οποίος βρίσκεται στο Κιργιστάν, όπου συμμετέχει στη Σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, στον οποίο η Τουρκία έχει καθεστώς εταίρου.

Κατά την τοποθέτησή του, υποστήριξε ότι η Άγκυρα επιδιώκει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή.

«Ως Τουρκία, αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την επίλυση των συγκρούσεων γύρω μας μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας, και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη, την ηρεμία και τη σταθερότητα σε όλο τον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε παράλληλα στη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που έχει θεμελιωθεί μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Όπως υποστήριξε, η νέα αυτή συνεργασία μπορεί να αποτελέσει παράγοντα σταθερότητας σε περιφερειακό αλλά και διεθνές επίπεδο.

«Η Συμμαχία Άμυνας της Μέκκας, η οποία βασίζεται στην περιφερειακή κυριαρχία και τη συλλογική αποτροπή, θα συμβάλει σημαντικά στην ειρήνη και τη σταθερότητα τόσο στην περιοχή όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο», ανέφερε.

Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκε, ωστόσο, και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον Τούρκο πρόεδρο να εξαπολύει νέες αιχμές κατά του Ισραήλ, αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή.