Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νοτίως της Γαύδου

Νέα άφιξη μεταναστών στη Γαύδο. Ένα σκάφος με περίπου 25 – 30 άτομα ζήτησε βοήθεια μέσω του «112» και αμέσως έσπευσε κοντά του για βοήθεια το πορτογαλικό σκάφος της Frontex.

Όπως φαίνεται στο βίντεο της ΕΡΤ Χανίων η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη περίπου 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Η βάρκα με τους μετανάστες, που όπως διακρίνεται είναι γεμάτη, ακολουθεί το σκάφος της δύναμης της Frontex, προκειμένου να αποβιβαστούν πιθανότατα στο λιμανι της Γαύδου, τον Καραβέ.

Στο μεταξύ, το μεσημέρι αναμένεται να αναχωρήσουν από την Αγυιά οι 321 μετανάστες, οι τελευταίοι που βρίσκονται εκεί, μετά το σχέδιο αποσυμφόρησης του χώρου. Πρόκειται κυρίως για άτομα από Α;iγυπτο και Μπαγκλαντές, οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο, θεωρούνται κρατούμενοι και αναμένεται να οδηγηθούν σε χώρο στις Σέρρες. Οι μετανάστες αναμένεται να φύγουν με σκάφος του λιμενικού που βρίσκεται στη Σούδα για τη μεταφορά τους.